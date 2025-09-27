پس از عملیات بزرگ «طوفان الاقصیِ» گروه‌های مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) و آغاز جنگ همه‌جانبه این رژیم علیه مردم غزه، حزب‌الله لبنان در کنار دیگر نیروهای محور مقاومت در خط مقدم حمایت از ملت مظلوم فلسطین ایستاد.



طی دو سال گذشته و در جریان این نبرد نابرابر، شمار زیادی از فرماندهان و رزمندگان حزب‌الله به شهادت رسیدند. هرچند در این مسیر مجاهدان گمنام بسیاری فداکاری و ایثار کرده‌اند و جان خود را از دست داده‌اند، گروه بین‌المل مهر در پرونده «شهدای شاخص حزب‌الله لبنان» به معرفی برجسته‌ترین شهدای این جنبش از جمله سید بزرگ مقاومت می‌پردازد.