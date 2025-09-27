شهدای شاخص حزب‌الله لبنان

شهدای شاخص حزب‌الله لبنان

پس از عملیات بزرگ «طوفان الاقصیِ» گروه‌های مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ (۷ اکتبر ۲۰۲۳) و آغاز جنگ همه‌جانبه این رژیم علیه مردم غزه، حزب‌الله لبنان در کنار دیگر نیروهای محور مقاومت در خط مقدم حمایت از ملت مظلوم فلسطین ایستاد.

طی دو سال گذشته و در جریان این نبرد نابرابر، شمار زیادی از فرماندهان و رزمندگان حزب‌الله به شهادت رسیدند. هرچند در این مسیر مجاهدان گمنام بسیاری فداکاری و ایثار کرده‌اند و جان خود را از دست داده‌اند، گروه بین‌المل مهر در پرونده «شهدای شاخص حزب‌الله لبنان» به معرفی برجسته‌ترین شهدای این جنبش از جمله سید بزرگ مقاومت می‌پردازد.

اخبار پرونده

برچسب‌ها

پربازدیدها

پربحث‌ها