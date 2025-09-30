«حاج ابوالفضل»؛ فرمانده‌ شهیدی که ۲ بار از ترور جان سالم به در برد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در ساعت ۱۸:۲۲ شامگاه جمعه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۴ رژیم صهیونیستی عملیات تروریستی گستردهای را با حملات فشرده به یک مجتمع مسکونی در منطقه حارة حریک با هدف ترور سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله و گروهی از همرزمانش انجام داد که منجر به شهادت ایشان شد.
در کنار دبیرکل حزب الله، تعدادی از فرماندهان حزبالله نیز ترور شدند که یکی آنها «علی عبدالمنعم کرکی» ملقب به (حاج ابوالفضل) بود که مسئولیت مقر سیدالشهداء و تشکیلات و واحدهای نظامی آن را بر عهده داشت. نام حاج علی کرکی اخیراً به دلیل مسئولیتهایش در حزبالله در رسانههای صهیونیستی به عنوان هدفی در لیست ترورها مطرح شده بود. او در هنگام شهادت کارنامهای درخشان از جهاد و مقاومت در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی را از خود به جای گذاشت.
حاج ابوالفضل؛ شهیدی از نسل مؤسسان حزب الله
علی عبدالمنعم کرکی ملقب به ابوالفضل در ۱۰ مه ۱۹۶۲ در المصطیبه به دنیا آمد. او اصالتاً اهل روستای عین بوسوار از توابع منطقه نبطیه در جنوب لبنان بود. کرکی قبل از پیوستن به حزبالله از دانشگاه لبنان فارغالتحصیل شد و فعالیتهای رزمی خود را با مشارکت در عملیات نظامی علیه ارتش اشغالگر صهیونیستی در جریان حمله به بیروت در سال ۱۹۸۲ آغاز کرد و از فعالان تعدادی از عملیاتهای حزبالله بود که برجستهترین آنها «عملیات شهادت طلبانه احمد قصیر» بود.
وی در سال ۱۹۸۵ و پس از عقبنشینی نسبی رژیم صهیونیستی از بیروت به تأسیس محورها و تشکیلات مقاومت در نوار مرزی پرداخت و مسئولیت نظامی منطقه جنوبی را تا سال ۱۹۹۶ بر عهده داشت و در هماهنگی عملیات علیه نیروهای صهیونیست در آنجا تا سال ۲۰۰۰ نقش داشت.
علی کرکی فرمانده جبهه جنوبی لبنان
کرکی از زمان تأسیس حزبالله، عضو شورای مرکزی و عضو شورای جهادی حزبالله بود. او همچنین از سال ۲۰۰۸ معاون دبیرکل حزبالله بود. او نقش برجستهای در تعدادی از عملیاتهای نظامی، از جمله در جنگ ۳۳ روزه داشت. حاج ابوالفضل مسئولیت تمامی تشکیلات و واحدهای مقر سیدالشهداء را از سال ۲۰۰۶ تا زمان ترورش بر عهده داشت.
کرکی از مهندسان استراتژیهای نظامی حزبالله و از توسعهدهندگان توانمندیهای رزمی در استفاده از سلاحهای پیشرفته و تاکتیکهای جنگهای نامنظم به شمار میرود. او یکی از تأثیرگذارترین استراتژیستهای حزب الله بود و پروندههای مهمی در زمینه رابطه با دولت سوریه و عملیات نظامی علیه گروههای تروریستی - تکفیری در جنوب لبنان را مدیریت کرد.
صهیونیستها معتقد بودند که سِمت علی کرکی به عنوان فرمانده جبهه جنوبی که سه تیپ پیشرو حزب الله به نامهای (بدر، ناصر، عزیز) تحت مسئولیت او قرار دارند، باعث میشود تمام تحرکات رزمی حزب الله علیه ارتش رژیم صهیونیستی و شهرکهای شمالی سرزمینهای اشغالی تا زمان شهادت، زیر نظر مستقیم وی انجام شود.
ترورهای مکرر صهیونیستی در کنار تحریمهای آمریکایی
رسانههای صهیونیستی او را ناظر بر تمامی تحرکات حزبالله علیه ارتش تل آویو و شهرکهای شمال سرزمینهای اشغالی در جبهه پشتیبانی از غزه در پی عملیات طوفان الالقصی میدانستند. آژانس رسانهای رژیم صهیونیستی علی کرکی را نفر سوم حزبالله برشمرده و مدعی شده بود که رتبه وی معادل فؤاد شکر و ابراهیم عقیل از دیگر فرماندهان شهید حزب الله بوده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در سپتامبر ۲۰۱۹، تحریمهایی را علیه کرکی به همراه فؤاد شکر و ابراهیم عقیل اعمال کرد. رژیم صهیونیستی در فوریه ۲۰۲۴ تلاش کرد او را در شهرک نبطیه ترور کند، اما خودروی هدف قرار گرفته شده استتار شده بود و او در داخل آن نبود.
شهید علی کرکی ۴ روز قبل از شهادت نیز در معرض حمله و ترور ماشین کشتار رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود. ارتش اسرائیل در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که کرکی را در حمله هوایی به محله «ماضی» هدف قرار داده است. در حالی که رسانههای صهیونیستی از موفقیت این حمله خبر دادند، اما رسانههای وابسته به حزب الله اعلام کردند که عملیات ترور شکست خورده است.
منابع لبنانی گزارش دادند که اشغالگران در این حمله به کرکی از ۶ موشک هدایتشونده استفاده کردند، ولی حزبالله در بیانیهای تأیید کرد که کرکی سالم است و به مکان امنی منتقل شده است.
حاج ابوالفضل نهایتاً پس از ۴۰ سال مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیستی در کنار رهبر بزرگ خود یعنی سید حسن نصرالله به فیض شهادت نائل آمد.
