مکتب نصرالله زنده است؛ سرخوشی دشمن از ترور فرماندهان، موقتی خواهد بود

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: سید حسن نصرالله سید شهدای امت اسلامی و شهید والامقام، به نماد و الگویی برای همه عدالت‌خواهان، آزادی‌خواهان و مبارزان با ظلم در سراسر جهان تبدیل شده است. او از جغرافیای وطن فراتر رفته و البته از دایره زمان نیز فراتر خواهد رفت و به الگویی برای وحدت اسلامی تبدیل خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود فرمودند: سید حسن نصرالله ثروت عظیمی برای جهان اسلام بود، نه فقط برای شیعیان و نه فقط برای لبنان؛ بلکه ثروتی برای جهان اسلام بود. این ثروت از بین نرفت، بلکه باقی ماند. او رفت، اما ثروتی که ساخت، باقی است. داستان حزب‌الله در لبنان تداوم خواهد داشت. توانایی‌های حزب‌الله را دست‌کم نگیرید و این ثروت مهم را نباید نادیده گرفت. این ثروتی برای لبنان و برای غیر لبنان است.

به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین شهیدان والامقام حزب الله، گفتگویی با «مصطفی بیروم» وزیر سابق لبنانی انجام شده که متن آن را مطالعه می کنید؛

پس از یک سال از فاجعه انفجار پیجرها به عنوان فجیع‌ترین جنایت تاریخ درگیری‌ها، مجروحان مقاومت بر بهبودی خود تاکید می‌کنند و ما واقعاً می‌بینیم که این قهرمانان به زندگی خود و مقابله با اشغالگران بازگشته‌اند. آیا مقاومت نیز واقعاً از نظر توانمندی‌های رزمی بهبود یافته است؟ و آیا برای یک رویارویی مهم و کیفی متفاوت که دشمن مطرح می‌کند، آماده شده است؟

بهبودی از همان لحظات اولیه به معنای معنوی حاصل شد. دشمن از همان لحظه اول قصد داشت شوک و وحشت در بستر مقاومت ایجاد کند، اما جوانان مطمئن به قدرت خداوند با توکل بر خدا موانع را پشت سر گذاشتند. به اعتراف بسیاری از پزشکان، عناصر مجروح مقاومت از همان لحظات اولیه با وجود دردهای شدید و طاقت‌فرسا با آرامش کامل نماز می‌خواندند. بله؛ بهبودی در سطح معنوی و تا حدودی در سطح مادی حاصل شد.

البته کسی که بینایی خود را از دست داده است، بهبودی کامل مادی نخواهد داشت، اما اگر بینایی را از دست بدهیم، بصیرت را از دست نمی‌دهیم. مجموع مقاومت در حال بهبودی است. مجاهدان حزب الله در برابر ائتلاف نیروهای شر در جهان و در مقابله با جدیدترین سلاح‌ها و کشتار و خیانت و تخریب و تلاش برای نسل‌کشی از سوی دشمن، جنگی تقریباً معجزه‌آسا را تجربه کردند، اما پیام آنها این بود: می‌توانید جسم ما را بکشید، می‌توانید برخی از خانه‌های ما را ویران کنید، اما هرگز نمی‌توانید اراده ما را از بین ببرید.

پس از شهادت رهبران مقاومت و در رأس آنها سید شهدای مقاومت، سید حسن نصرالله، موجی از آرامش در میان سرکردگان صهیونیستی و مزدوران داخلی آنها در لبنان ایجاد شد. آیا آنها توانستند به این ترتیب قواعد درگیری را تغییر دهند؟

دشمن دچار نوعی سرخوشی ناشی از کشتار و خیانت شد. آنها توانستند تعداد زیادی از رهبران مقاومت را به شهادت برسانند که در رأس آنها بنده صالح خدا و سید شهدای امت، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین (رضوان الله علیهما) و بسیاری از فرماندهان دیگر بودند. اگر سید حسن نصرالله شهید شده، خط او و فکر و فرهنگ و روح و تربیت و جهاد او در تمام سطوح نخواهد مرد و از بین نخواهد رفت.

اگر سید هاشم صفی‌الدین را شهید کردند، هر یک از ما هاشم صفی‌الدین هستیم، زیرا این مسیر، مسیری برای خداست؛ مسیری که سلاح را به عنوان سرگرمی حمل نمی‌کند، بلکه ما از سرزمین و موجودیت و فرهنگ و آزادی خود در برابر اشرار جهانی دفاع می‌کنیم. همان اشراری که مردم ما را مجبور به ترک خانه‌های خود کردند و با بی‌اعتنایی به تمام قوانین بین‌المللی و وجدان جهانی و بشری، فجیع‌ترین انواع نژادپرستی و نسل‌کشی را در برابر دیدگان تمام بشر انجام می‌دهند.

این یک سرخوشی موقت برای دشمن است، زیرا هدف دشمن با نابودی ما محقق می‌شود. اما هر روزی که می‌گذرد ما بیشتر بهبود پیدا می‌کنیم و به شرایط گذشته بازمی گردیم و به خواست خداوند قوی‌تر خواهیم شد. غرور دشمن ممکن است باعث اشتباه در محاسباتش شود آنها را به دره عمیق شکست بکشاند. اینها سنت‌های تاریخ است، اینها سنت‌های خداوند است.

سید حسن نصرالله بیش از همه به وحدت ملی لبنان اهمیت می‌داد و بارها از حق مقاومت و بستر آن برای تضمین صلح داخلی و تقویت روابط بین لبنانی‌ها چشم‌پوشی کرده بود. آیا نگران هستید که غیبت او باعث شود کشور به جنگ داخلی کشیده شود؟ و آیا موازنه‌های پس از تجاوز اخیر صهیونیست‌ها به لبنان به هم خورده است؟

برخی به اشتباه گمان کردند که مقاومت در موضع ضعف قرار دارد. اما حضور مردم در صحنه، بازگشت سریع مردم به شهرها و روستاهای خود حتی بر روی آوار و ویرانی‌های آن و همچنین تشییع باشکوه پیکرهای رهبران شهید حزب الله که به نوعی همه‌پرسی بود و سپس انتخابات شهرداری‌ها عکس این تصور را اثبات کرد. البته برخی هنوز این پیام‌ها را درک نکرده‌اند و به تلاش‌های واهی و خطرناک خود برای دستیابی به نتایج سیاسی ادامه دادند.

برخی گمان کردند که می‌توانند تصمیمی برای از بین بردن مقاومت و تضعیف آن بگیرند. افرادی که در حاکمیت بودند، به دلیل وابستگی به خارج و تسلیم کامل در برابر قیمومیت خارجی و برخلاف حق ملت‌ها در دفاع از خود مصوباتی برای تضعیف مقاومت داشتند، اما مقاومت یک حق طبیعی است که هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند آن را لغو کند، به ویژه که دولت نماینده مردم است و نمی‌تواند این نمایندگی را نادیده بگیرد.

لذا اگر دولت در دفاع از مردم ناتوان باشد یا از دفاع خودداری کند، مردم ابتکار عمل را به دست می‌گیرند تا از خود دفاع کنند. زیرا آنها در قانون اساسی لبنان منبع قدرت هستند. مقاومت البته اقتدار خود را با حکمت نشان داد. سخنرانی آیت الله شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله قوی و تکان‌دهنده بود و دشمن را شوکه کرد و اوهام آن را از بین برد. در مرحله بعد حکمت و درایت نبیه بری رئیس پارلمان لبنان و همچنین دیدگاه فرماندهی ارتش مبنی بر اینکه باید از ارتش محافظت کند و وارد درگیری با مردم نشود، این توهمات را متوقف کرد.

مقاومت انتخاب ملت‌هاست. ما می‌بینیم که رژیم صهیونیستی نه تنها به قطعنامه‌های بین‌المللی احترام نمی‌گذارد، بلکه قوانین بین‌المللی، افکار عمومی جهانی و وجدان انسانی نیز برایش هیچ اهمیتی ندارد و حتی تصاویر مربوط به کشتارها و جنایاتش را برای توهین به وجدان انسانی و توهین به نوع بشریت منتشر می‌کند.

بنابراین، گزینه مقاومت و پایداری، تنها گزینه ملت‌ها است و رژیم موقت صهیونیستی موجودیتی با عمر کوتاه است که سرنوشت آن مانند سرنوشت آپارتاید آفریقای جنوبی خواهد بود و اراده انسانی بر نژادپرستی قاتل، جنایتکار و متجاوز پیروز می‌شود. اینها سنت‌های تاریخ است و خداوند همراه با مظلومان و مستضعفان است.