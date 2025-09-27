شهید «سید حسن نصرالله» از مرزهای جغرافیایی و زمانی فراتر رفت

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: سید حسن نصرالله سید شهدای امت اسلامی و شهید والامقام، به نماد و الگویی برای همه عدالت‌خواهان، آزادی‌خواهان و مبارزان با ظلم در سراسر جهان تبدیل شده است. او از جغرافیای وطن فراتر رفته و البته از دایره زمان نیز فراتر خواهد رفت و به الگویی برای وحدت اسلامی تبدیل خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سخنرانی اخیر خود فرمودند: سید حسن نصرالله ثروت عظیمی برای جهان اسلام بود، نه فقط برای شیعیان و نه فقط برای لبنان؛ بلکه ثروتی برای جهان اسلام بود. این ثروت از بین نرفت، بلکه باقی ماند. او رفت، اما ثروتی که ساخت، باقی است. داستان حزب‌الله در لبنان تداوم خواهد داشت. توانایی‌های حزب‌الله را دست‌کم نگیرید و این ثروت مهم را نباید نادیده گرفت. این ثروتی برای لبنان و برای غیر لبنان است.

«ورده سعد» خبرنگار خبرگزاری مهر به همین مناسبت گفتگویی را با «سید ابراهیم موسوی» نماینده پارلمان لبنان از فراکسیون وفاداری به مقاومت انجام داده است که متن آن را مطالعه می‌کنید؛

سید شهدای مقاومت به نماد مبارزه عربی، اسلامی و جهانی تبدیل شده است و به این ترتیب از مرزهای لبنان و مقاومت داخلی آن فراتر رفته است. آیا این توصیف را واقع‌بینانه و منطقی می‌دانید؟ چرا سید حسن نصرالله که جهاد خود را به مقابله با اشغالگری و رژیم صهیونیستی محدود کرده بود، به نمادی برای جنبش آزادی‌بخش جهانی تبدیل شد؟

سید حسن نصرالله، سید شهدای مقاومت و سید شهدای والامقام امت اسلامی، با جهاد و فداکاری‌هایش و با بذل جانش - که بزرگترین احسان در راه مبانی ارزشی، اخلاقی، الهی، انسانی و جهانی است – و همچنین با جهاد و مقاومت خود از تمامی مرزهای ممکن فراتر رفت. او از مرزهای لبنان فراتر رفت و دیگر نمادی منحصر به لبنان نیست، همانطور که نمادی صرفاً عربی یا اسلامی نیست، بلکه به نمادی انسانی و جهانی تبدیل شده است که بسیاری از کسانی که به آزادی، کرامت، شرافت و استقلال ایمان دارند، او را دوست دارند.

همه کسانی که به این رویکردها ایمان دارند، امروز سید شهدای امت را نماد، ملجأ و مقتدا و الگوی خود می‌دانند. این به دلیل آن است که او توانست فطرت، روح، وجدان و منطق اخلاقی همه مردم را مخاطب قرار دهد. او از تمام مرزها فراتر رفت و من معتقدم که از زمان‌ها نیز فراتر خواهد رفت.

سید شهدای امت اسلامی مواضع خود را آشکارا بیان می‌کرد و نظر صریح خود را در بسیاری از مسائلی که می‌توانست مشکلات زیادی ایجاد کند، اعلام می‌کرد. او کلمه حق را در برابر طاغوت‌ها، سلاطین و همه ستمگران و مستکبران دنیا بر زبان می‌آورد و به همین علت به یک نماد تبدیل شد. هر آنچه در این سطح درباره او گفته می‌شود، از روی شایستگی او است؛ نه از روی اغراق یا سخن نادرست یا غیرواقعی.

شهید نصرالله نماد وحدت عربی و اسلامی است. این را یکی از متفکران ملی‌گرا درباره سید بیان کرد. دیدگاه ایشان را به عنوان یک شخصیت اسلامی برای متحد کردن صفوف عربی و ایجاد پیوند بین جریان‌های ملی‌گرا و سکولار، چگونه توصیف می‌کنید؟

شهید نصرالله، الگویی در این زمینه بود. وی الگوی دعوت به آرمان‌های بزرگ بود و به نماد وحدت عربی و اسلامی و حتی وحدت انسانی تبدیل شد. او جزو کسانی بود که همیشه روی ملی گرایان، اسلام‌گرایان و همه صاحبان رویکردهای ملی که با استکبار و تجاوز مقابله می‌کنند، حساب می‌کرد. او سخت تلاش کرد تا صفوف عربی را متحد کند و از اولین کسانی بود که از طریق کنفرانس ملی عربی فعالیت می‌کرد.

سید شهید نه تنها به ایجاد پیوندها، بلکه به ضرورت تقویت و تحکیم روابط بین جریان‌های عربی، اسلامی و سکولار ایمان داشت و معتقد بود که امت اسلامی، باید فارغ از هرگونه صف‌بندی و وابستگی‌، در مبارزه با رژیم صهیونیستی شرکت کند؛ زیرا این بهترین راهی است که می‌توان از طریق آن به آزادی دست یافت.

شهید حاج عبدالقادر ابراهیم عقیل (رحمة الله علیه) فرمانده جهادی مقاومت، سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه) را حتی در زمینه‌های نظامی نیز موفق توصیف کرده بود و او را «بنده صالح» می‌نامید. شاید این همان چیزی بود که همه مجاهدانی که سید را می‌شناختند، به آن اعتقاد داشتند. این صفت به چه معناست؟

فرماندهان بزرگ جهادی مانند شهید عبدالقادر یا سید محسن شکر یا حاج ابوالفضل کرکی یا شیخ نبیل قاووق و دیگر فرماندهانی که به شهادت رسیدند و با دبیرکل شهید حزب الله زندگی کردند، او را بنده صالح خداوند متعال می‌دیدند. وقتی بنده، صالح باشد، حتماً هدایت شده خواهد بود، و خداوند حکمت را بر زبان او جاری خواهد کرد و او را در همه موقعیت‌ها و مکان‌ها هدایت خواهد نمود.

در این زمینه کافی است به تمام آنچه که سید حسن نصرالله در طول سال‌های اخیر گفته است، بازگردیم تا درک کنیم که او اتفاقات امروز را مانند کتابی در پیش روی خود می‌دید. بیایید به آنچه در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ گفت بازگردیم، گویی دقیقاً در مورد آنچه اکنون اتفاق می‌افتد، صحبت می‌کرد و آن را با تمام جزئیات توصیف می‌کرد.

اگر او با بصیرت خود اتفاقات امروز را می بیند و آن را از ۱۰ سال قبل با دقت بالا توصیف می‌کند، به این معنی است که او انسانی هدایت شده بود و امور را با حقیقت خود از دیدگاه خداوند متعال می‌دید. به همین دلیل خداوند متعال او را به عنوان انسانی پرهیزکار قرار داد و راه را در برابر او باز کرد و به او موهبتی الهی بخشید تا بصیرتی نافذ داشته باشد و امور را با دقت پیش‌بینی کند.

فرماندهان مقاومت و همه مجاهدین می‌دانند که او چگونه صاحب بصیرت و صاحب هدایت الهی از طریق بسیاری از مسائل بود. او آنچه در فلسطین و سوریه و دیگر مناطق عربی و اسلامی اتفاق می‌افتد، را پیش‌بینی کرد.

او جهش جدید پروژه صهیونیستی را پیش‌بینی کرد و در مورد اوضاع کنونی سوریه صحبت کرد. او مجاهدانی را تربیت کرد که هر اندازه مورد حمله قرار گیرند، قادر به صبر و همزیستی با چالش‌ها هستند، زیرا به خدا و روز قیامت ایمان دارند و باور دارند که خداوند متعال آنها را یاری خواهد کرد. آنها باید آماده شوند و اراده خود را تقویت کنند و عزم خود را بر فداکاری و صبر استوار سازند.