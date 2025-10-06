کارشناسان لبنانی درباره میراث ماندگار «سید شهدای مقاومت» چه گفتند؟

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: وبگاه شبکه خبری المنار در مقاله‌ای به بررسی حوادث سپتامبر سال گذشته از جمله انفجار پیجرها و شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین پرداخت و نوشت که مقاومت و مردم لبنان، یک پایداری افسانه‌ای در برابر این جنایات از خود نشان دادند و باعث شدند رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعلام شده خود در جنگ شکست بخورد.

«علی حمیه» پژوهشگر امور استراتژیک در این رابطه گفت که مقاومت هرچه فشارها بر آن بیشتر شود، قوی‌تر می‌شود. مقاومت لبنان، فشارهایی را تحمل کرد که ارتش‌های جهان نمی‌توانستند تحمل کنند. مقاومت نه تنها در برابر دشمن صهیونیستی، بلکه در برابر تمام قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا ایستادگی کرده و شکست نخورد.

حمیه گفت که دشمن صهیونیستی شاید در عرصه تاکتیکی و میدان، دستاوردهایی داشته باشد، اما از نظر استراتژیک رو به سوی افق‌های دوردست دارد. دشمن صهیونیستی جغرافیایی را که سعی در تصاحب آن دارد، از نظر نظامی و امنیتی و حتی جمعیتی نمی‌تواند حفظ کند. دشمن ناگزیر از بین خواهد رفت و قدرت مقاومت ادامه دارد.

وی افزود: روح و خون سید حسن نصرالله و شهدای بزرگوار، از سید هاشم صفی‌الدین گرفته تا تمام فرماندهان شهید، حافظ و تقویت‌کننده مسیر مقاومت به سمت قله‌های پیروزی است.

«طلال عتریسی»، استاد جامعه‌شناسی سیاسی، نیز با اشاره به طرح‌های دشمن صهیونیستی در سپتامبر سال گذشته گفت که دشمن تصور می‌کرد که با برنامه‌ها، رویکردها و سیاست جنگ روانی خود باعث تسلیم شدن مقاومت لبنان خواهد شد، اما به ویژه پس از شهادت سید حسن نصرالله، آنچه رخ داد؛ واقعاً شگفت‌انگیز بود.

عتریسی گفت: ما با چشمان خود این پایداری را در بازگشت مردم لبنان به روستاهایشان، لمس کردیم.

وی فرهنگ‌سازی سید حسن نصرالله برای مبانی هدایت سیاسی و فرهنگی را یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای وی خواند و تصریح کرد که او تنها به تثبیت این فرهنگ در جامعه شیعه محدود نشد، بلکه فرهنگ کرامت و عزت را در تمام لبنان ایجاد کرد و سپس به خارج از آن در سطح سیاسی عمومی گسترش داد.

وی ادامه داد: به همین دلیل در پی شهادت سید حسن نصرالله بسیاری از لبنانی‌ها حتی از خارج از محیط شیعه و حتی بسیاری از اعراب و مسلمانان، احساس کردند که رهبری پروژه کرامت و عزت را از دست داده‌اند.

«ایاد عبید»، استاد علوم رسانه و ارتباطات در دانشگاه لبنان گفت: جامعه مقاومت و محیط آن، جامعه‌ای مؤمن، توانا و صبور است. این جامعه کربلایی، هرچه سختی‌ها بیشتر شود، منسجم‌تر می‌شود و ایمان و توانایی خود را برای ایثار مستمر نشان می‌دهد.

عبید با اشاره به جنگ جهانی علیه پروژه مقاومت در لبنان افزود که همه دنیا استحکام، قدرت و فداکاری این مردم را با چشمان خود دیدند. همانطور که سید حسن نصرالله مقاومت لبنان را توصیف می‌کرد، این شهدا و مجروحان و خانواده‌هایشان، نشان دادند که واجد بالاترین ارزش‌های جوانمردی، نجابت و ایمان هستند که به دنبال پیروزی یا شهادت می‌روند.

«هادی قبیصی»، مدیر مرکز تحقیق و توسعه «یوفید» نیز در این رابطه گفت که بستر مقاومت و جامعه آن از این آزمون تاریخی بسیار دشوار عبور کرده و توانایی خود را برای ادامه و پایداری در برابر سخت‌ترین چالش‌ها ثابت کرده است.

وی افزود: آنها در روزهای اول بدون رهبری مستقیم، در جبهه‌ها جنگیدند، سپس صفوف خود را در طول جنگ بازسازی کردند و رهبری خود را بازیافتند.

قبیصی خاطرنشان کرد: مقاومت پس از جنگ، حضور سیاسی و نفوذ خود را بازیافت و یک فرایند بازسازی و انطباق عظیم و بی‌سابقه را پشت سر گذاشت که شاید تاکنون به اندازه کافی در رسانه‌ها منعکس نشده باشد، اما آینده نتایج آن را نشان خواهد داد.

قبیصی خاطرنشان کرد: اقداماتی که سید شهدای مقاومت، سید حسن نصرالله، در طول ۳۰ سال در زمینه توسعه سطوح معنوی، اخلاقی، و ساختاری مقاومت و تربیت کادرها و تقویت رابطه با مردم و جامعه مقاومت انجام داد، یک میراث ساده نیست، بلکه یک میراث ریشه‌دار، عمیق و مستحکم است.

وی افزود: این میراث بود که مقاومت را قادر ساخت تا پس از شهادت او ادامه یابد، زیرا او تنها به عنوان یک فرد عمل نمی‌کرد، بلکه در حالی که مقاومت می‌کرد، می‌جنگید و نبردهای بزرگ را مدیریت می‌کرد، به سازندگی ادامه می‌داد.

این تحلیلگر لبنانی یادآور شد: آنچه جامعه مقاومت و عناصر آن آموختند، توانایی اتکا به خود در لحظات سرنوشت‌ساز، تشخیص موقعیت، وظیفه و تکلیف، و سپس پایداری، صرف نظر از همه عوامل و تأثیرات است. اینگونه بود که آنها به مرحله جدیدی در تاریخ خود منتقل شدند که بی‌سابقه است.