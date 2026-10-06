بعضی اتفاق‌ها را نمی‌شود فقط با تاریخ، آمار و گزارش روایت کرد. برای فهمیدن آنچه بر آدم‌ها گذشته، گاهی باید پای روایت خود آدم‌ها نشست؛ به خاطره‌ها، جزئیات کوچک، تصویرهایی که در ذهن مانده و حرف‌هایی که شاید در هیچ گزارش رسمی جایی پیدا نکنند.

پرونده «گواهی‌های انسانی» تلاشی است برای ثبت همین روایت‌ها؛ یادداشت‌هایی از آدم‌هایی که یک اتفاق را دیده‌اند، از نزدیک لمس کرده‌اند یا بخشی از زندگی‌شان با آن گره خورده است. اینجا قرار نیست فقط درباره یک رویداد حرف بزنیم؛ قرار است ردّ آن رویداد را در زندگی انسان‌ها دنبال کنیم؛ در خانه‌ها، خیابان‌ها، مدرسه‌ها، محل کارها، خاطره‌ها و حتی در سکوت آدم‌هایی که چیزی برای گفتن دارند.

«گواهی‌های انسانی» می‌خواهد از دل جزئیات به تصویری بزرگ‌تر برسد؛ تصویری که در آن، انسان نه حاشیه یک واقعه، که خودِ روایت است. هر یادداشت در این پرونده، یک گواهی است؛ گواهی یک انسان بر آنچه دیده، زیسته و از سر گذرانده است.