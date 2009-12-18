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۲۷ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۵

تازه‌ترین فیلم تارانتینو شش جایزه از منتقدان سن دیگو گرفت

تازه‌ترین فیلم تارانتینو شش جایزه از منتقدان سن دیگو گرفت

انجمن منتقدان فیلم سن دیگو با اهدای شش جایزه به فیلم سینمایی "لعنتی‌های بی‌آبرو" علاقه و احترام خود را به کوئنتین تارانتینو نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد درام جنگی "لعنتی‌های بی‌آبرو" جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین گروه بازیگران به همراه طراحی تولید را از منتقدان اهل سن دیگو گرفت. انجمن منتقدان فیلم سن دیگو شامل 15 منتقد رسانه‌های الکترونیک و مکتوب، رادیو و تلویزیون است.

تارانتینو برای بردن جایزه بهترین کارگردان جیمز کامرون و "آواتار" را پشت سر گذاشت و جایزه بهترین فیلم را در رقابتی سخت با "یک مرد مجرد" از آن خود کرد. برگزیدگان سینمای سال 2009 از نگاه انجمن منتقدان فیلم سن دیگو عبارتند از:

بهترین فیلم: لعنتی‌های بی‌آبرو، فیلم دوم: یک مرد مجرد

بهترین کارگردان: کوئنتین تارانتینو برای "لعنتی‌های بی‌آبرو"، کارگردان دوم: جیمز کامرون برای "آواتار"

بهترین بازیگر زن: میشله موناگان برای "معامله‌گر"، بازیگران دوم: ابی کورنیش برای "ستاره درخشان" و کری مولیگان برای "یک آموزش"

بهترین بازیگر مرد: کالین فیرث برای "یک مرد مجرد"، بازیگر دوم: ویگو مورتنسن برای "جاده"

بهترین بازیگر زن مکمل: سامانتا مورتن برای "پیام‌آور"، بازیگر دوم: آنا کندریک برای "بالا در آسمان"

بهترین بازیگر مرد مکمل: کریستف والتس برای "لعنتی‌های بی‌آبرو"، بازیگر دوم: وودی هارلسن برای "پیام‌آور"

بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی: کوئنتین تارانتینو برای "لعنتی‌های بی‌آبرو"، فیلمنامه دوم: ایتن و جوئل کوئن برای "یک مرد جدی"

بهترین فیلمنامه اقتباسی: وس اندرسن و نوا بومباچ برای "آقای فوکس شگفت‌انگیز"، فیلمنامه دوم: جیسن ریتمن و شلدن ترنر برای "بالا در آسمان"

بهترین فیلم خارجی‌زبان: "ستاره" از ایتالیا، فیلم دوم: "بدون شماره" از مکزیک

بهترین مستند: خلیج، مستند دوم: آنویل، داستان آنویل!

بهترین فیلم انیمیشن: بالا، فیلم دوم: آقای فوکس شگفت‌انگیز

بهترین فیلمبرداری: خاویر اگیره‌ساروبه برای "جاده"، نفر دوم: رابرت ریچاردسن برای "لعنتی‌های بی‌آبرو"

بهترین تدوین: آلن ادوارد بل برای "500 روز سامر"، نفر دوم: سالی منکه برای "لعنتی‌های بی‌آبرو"

بهترین طراحی تولید: دیوید واسکو برای "لعنتی‌های بی‌آبرو"، نفر دوم: آناتاسیا ماسارو برای "تخیلات دکتر پارناسوس"

بهترین موسیقی متن: ایبل کورزنیووسکی برای "یک مرد مجرد"، موسیقی دوم: مایکل جاچینو برای "بالا"

بهترین گروه بازیگری: لعنتی‌های بی‌آبرو، گروه دوم: یک مرد جدی

کد مطلب 1002277

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