به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد درام جنگی "لعنتیهای بیآبرو" جوایز بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین گروه بازیگران به همراه طراحی تولید را از منتقدان اهل سن دیگو گرفت. انجمن منتقدان فیلم سن دیگو شامل 15 منتقد رسانههای الکترونیک و مکتوب، رادیو و تلویزیون است.
تارانتینو برای بردن جایزه بهترین کارگردان جیمز کامرون و "آواتار" را پشت سر گذاشت و جایزه بهترین فیلم را در رقابتی سخت با "یک مرد مجرد" از آن خود کرد. برگزیدگان سینمای سال 2009 از نگاه انجمن منتقدان فیلم سن دیگو عبارتند از:
بهترین فیلم: لعنتیهای بیآبرو، فیلم دوم: یک مرد مجرد
بهترین کارگردان: کوئنتین تارانتینو برای "لعنتیهای بیآبرو"، کارگردان دوم: جیمز کامرون برای "آواتار"
بهترین بازیگر زن: میشله موناگان برای "معاملهگر"، بازیگران دوم: ابی کورنیش برای "ستاره درخشان" و کری مولیگان برای "یک آموزش"
بهترین بازیگر مرد: کالین فیرث برای "یک مرد مجرد"، بازیگر دوم: ویگو مورتنسن برای "جاده"
بهترین بازیگر زن مکمل: سامانتا مورتن برای "پیامآور"، بازیگر دوم: آنا کندریک برای "بالا در آسمان"
بهترین بازیگر مرد مکمل: کریستف والتس برای "لعنتیهای بیآبرو"، بازیگر دوم: وودی هارلسن برای "پیامآور"
بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی: کوئنتین تارانتینو برای "لعنتیهای بیآبرو"، فیلمنامه دوم: ایتن و جوئل کوئن برای "یک مرد جدی"
بهترین فیلمنامه اقتباسی: وس اندرسن و نوا بومباچ برای "آقای فوکس شگفتانگیز"، فیلمنامه دوم: جیسن ریتمن و شلدن ترنر برای "بالا در آسمان"
بهترین فیلم خارجیزبان: "ستاره" از ایتالیا، فیلم دوم: "بدون شماره" از مکزیک
بهترین مستند: خلیج، مستند دوم: آنویل، داستان آنویل!
بهترین فیلم انیمیشن: بالا، فیلم دوم: آقای فوکس شگفتانگیز
بهترین فیلمبرداری: خاویر اگیرهساروبه برای "جاده"، نفر دوم: رابرت ریچاردسن برای "لعنتیهای بیآبرو"
بهترین تدوین: آلن ادوارد بل برای "500 روز سامر"، نفر دوم: سالی منکه برای "لعنتیهای بیآبرو"
بهترین طراحی تولید: دیوید واسکو برای "لعنتیهای بیآبرو"، نفر دوم: آناتاسیا ماسارو برای "تخیلات دکتر پارناسوس"
بهترین موسیقی متن: ایبل کورزنیووسکی برای "یک مرد مجرد"، موسیقی دوم: مایکل جاچینو برای "بالا"
بهترین گروه بازیگری: لعنتیهای بیآبرو، گروه دوم: یک مرد جدی
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