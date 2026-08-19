به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، قاسم ابوطالبی در بیست‌ودومین جلسه شورای‌عالی، اظهار داشت: با توجه به اینکه دکتر پزشکیان قبل از اینکه به مقام رئیس جمهوری برسند، بارها و بارها از بی‌عدالتی در نظام سلامت و اختلاف فاحش در پرداخت ها گلایه کرده بودند.

وی افزود: انتظار داشتیم با روی کار آمدن دولت چهاردهم شاهد رفع بی عدالتی و کاهش فاصله‌ در پرداخت بین گروه های مختلف باشیم؛ اما متأسفانه نه تنها اختلاف در پرداخت‌ها کمتر نشد بلکه روندی فزاینده یافت.

ابوطالبی ادامه داد: تفاوت‌های فاحش در دریافتی‌ها، امروز به یکی از عوامل اصلی نارضایتی و اعتراض در نظام سلامت تبدیل شده است و زیبنده نظام سلامت کشور نیست که اختلاف دریافتی‌ها بین گروه‌های مختلف به چند میلیارد برسد به‌گونه‌ای که صدای مدیران میانی نظام سلامت نیز درآمده است و ضرورت دارد دولت، مجلس و نهادهای نظارتی به این اختلاف پرداخت‌ها ورود جدی کنند.

وی اضافه کرد: به‌رغم اینکه در کارگروه ویژه پرستاری که با دستور ریاست محترم جمهور تشکیل شده بود، با واقعی شدن تعرفه‌های پرستاری با توجیه کمبود منابع همراهی نشد و حتی مصوبه کارگروه مبنی بر افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری به ۵۰ درصد تعدیل شد؛ ولی همزمان شاهد تصویب و ابلاغ افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی تعرفه بعضی از گروه‌های تخصصی پزشکی در شورای‌عالی بیمه بودیم که این رفتارهای دوگانه قابل پذیرش نیست.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: بسیاری از مشکلات نظام سلامت به‌دلیل کمبود منابع نیست؛ بلکه بخاطر بی‌عدالتی در توزیع منابع است که باید اصلاح شود.

ابوطالبی با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات پرستاران افزود: در شرایط تورمی کنونی، حداقل انتظار از مسئولان این است که پرداخت‌ها را به‌موقع انجام دهند و معوقات را تسویه کنند.

وی ادامه داد: اینکه تعرفه همکاران با تاخیر فراوان چند ماهه تا یک ساله پرداخت شود، قابل قبول نیست و تاخیر در پرداخت‌ها با کاهش ارزش پول وقدرت خرید بر معیشت همکاران تاثیر گذاشته و فشار اقتصادی مضاعفی را بر آنها وارد می‌کند.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: انتظار داریم دولت و مجلس و بیمه‌ها هرچه سریع‌تر وضعیت معوقات جامعه پرستاری را تعیین تکلیف کرده و زمینه پرداخت مطالبات انباشته پرستاران را فراهم کنند.

ابوطالبی در پایان با اشاره به مصوبات کارگروه ویژه پرستاری ریاست‌جمهوری، گفت: انتظار داریم این مصوبات از حالت بلاتکلیفی خارج شده و هرچه سریع‌تر اجرایی شوند.

وی افزود: هر سال با نزدیک شدن به روز پرستار و ایام گرامی داشت مقام پرستار، وعده‌ وعیدهای متعددی در خصوص پیگیری مشکلات پرستاران و رفع مطالبات آنها داده می‌شود؛ اما با سپری شدن روز پرستار بسیاری ازاین وعده‌ها فراموش می‌شوند و در حد شعار باقی می‌مانند.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری بیان کرد: جامعه پرستاری امروز بیش از وعده و شعار، نیازمند اقدام ع