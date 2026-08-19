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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۳

نارضایتی کادر سلامت از بی عدالتی در پرداخت‌ها

نارضایتی کادر سلامت از بی عدالتی در پرداخت‌ها

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری با انتقاد از تشدید نابرابری در پرداخت‌ها در نظام سلامت، گفت: بی‌عدالتی در پرداخت‌ها، از مهم‌ترین عوامل نارضایتی در نظام سلامت کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، قاسم ابوطالبی در بیست‌ودومین جلسه شورای‌عالی، اظهار داشت: با توجه به اینکه دکتر پزشکیان قبل از اینکه به مقام رئیس جمهوری برسند، بارها و بارها از بی‌عدالتی در نظام سلامت و اختلاف فاحش در پرداخت ها گلایه کرده بودند.

وی افزود: انتظار داشتیم با روی کار آمدن دولت چهاردهم شاهد رفع بی عدالتی و کاهش فاصله‌ در پرداخت بین گروه های مختلف باشیم؛ اما متأسفانه نه تنها اختلاف در پرداخت‌ها کمتر نشد بلکه روندی فزاینده یافت.

ابوطالبی ادامه داد: تفاوت‌های فاحش در دریافتی‌ها، امروز به یکی از عوامل اصلی نارضایتی و اعتراض در نظام سلامت تبدیل شده است و زیبنده نظام سلامت کشور نیست که اختلاف دریافتی‌ها بین گروه‌های مختلف به چند میلیارد برسد به‌گونه‌ای که صدای مدیران میانی نظام سلامت نیز درآمده است و ضرورت دارد دولت، مجلس و نهادهای نظارتی به این اختلاف پرداخت‌ها ورود جدی کنند.

وی اضافه کرد: به‌رغم اینکه در کارگروه ویژه پرستاری که با دستور ریاست محترم جمهور تشکیل شده بود، با واقعی شدن تعرفه‌های پرستاری با توجیه کمبود منابع همراهی نشد و حتی مصوبه کارگروه مبنی بر افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری به ۵۰ درصد تعدیل شد؛ ولی همزمان شاهد تصویب و ابلاغ افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی تعرفه بعضی از گروه‌های تخصصی پزشکی در شورای‌عالی بیمه بودیم که این رفتارهای دوگانه قابل پذیرش نیست.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری گفت: بسیاری از مشکلات نظام سلامت به‌دلیل کمبود منابع نیست؛ بلکه بخاطر بی‌عدالتی در توزیع منابع است که باید اصلاح شود.

ابوطالبی با تأکید بر ضرورت پرداخت به‌موقع مطالبات پرستاران افزود: در شرایط تورمی کنونی، حداقل انتظار از مسئولان این است که پرداخت‌ها را به‌موقع انجام دهند و معوقات را تسویه کنند.

وی ادامه داد: اینکه تعرفه همکاران با تاخیر فراوان چند ماهه تا یک ساله پرداخت شود، قابل قبول نیست و تاخیر در پرداخت‌ها با کاهش ارزش پول وقدرت خرید بر معیشت همکاران تاثیر گذاشته و فشار اقتصادی مضاعفی را بر آنها وارد می‌کند.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: انتظار داریم دولت و مجلس و بیمه‌ها هرچه سریع‌تر وضعیت معوقات جامعه پرستاری را تعیین تکلیف کرده و زمینه پرداخت مطالبات انباشته پرستاران را فراهم کنند.

ابوطالبی در پایان با اشاره به مصوبات کارگروه ویژه پرستاری ریاست‌جمهوری، گفت: انتظار داریم این مصوبات از حالت بلاتکلیفی خارج شده و هرچه سریع‌تر اجرایی شوند.

وی افزود: هر سال با نزدیک شدن به روز پرستار و ایام گرامی داشت مقام پرستار، وعده‌ وعیدهای متعددی در خصوص پیگیری مشکلات پرستاران و رفع مطالبات آنها داده می‌شود؛ اما با سپری شدن روز پرستار بسیاری ازاین وعده‌ها فراموش می‌شوند و در حد شعار باقی می‌مانند.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پرستاری بیان کرد: جامعه پرستاری امروز بیش از وعده و شعار، نیازمند اقدام ع

کد مطلب 6920887
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۸
      0 0
      پاسخ
      نارضایتی برای کل مردم از بی عدالتی در کشور بدلیل دریافتی های نجومی مدیران و مسئولین پس عدالت کجاست چرا باید حقوق بگیران زیر خط فقر باشند کدام عدالت علی (ع) این را فرموده است.

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