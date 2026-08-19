حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی نقدعلی نماینده خمینی شهر در گفتگو با مهر، با بیان اینکه بحث کمبود پزشک متخصص، بارها و به طور مکرر در بین نمایندگان مورد بحث و بررسی واقع شده‌است، این مسئله را همه گیر دانست. او گفت: مردم بارها به نمایندگان در این خصوص مراجعات عدیده‌ای داشته‌اند که توسط نمایندگان مورد طرح واقع می‌شود.

نقدعلی با اشاره به حوزه نمایندگی خود، کمبود پزشک متخصص در خمینی شهر اصفهان را نمونه‌ای از این مسئله دانست و گفت: در خمینی شهر اصفهان نیز که نزدیکی به مرکز استان دارد باز هم این مسئله قابل مشاهده است و مردم گلایه‌هایی را از این مسئله مطرح می‌کنند. در حالیکه علی‌القاعده باید ارائه خدمات تخصصی وضعیتی بهتر داشته باشد. اما کمبود پزشک متخصص کاملاً ملموس است. این مسئله تا جایی پیش می‌رود که بسیاری از متخصصان با توزیع زمانی و مکانی در چندین مرکز به ارائه خدمات تخصصی مشغول می‌شوند. اما بازهم کمبد ارائه خدمات تخصصی صف‌هایی طولانی از بیماران را منجر می‌شود.» نقد علی با اشاره به ضعف بخش خصوصی در ارائه خدمات تخصص پزشکی، شرایط را نامساعد خطاب نمود و آن را نمودی از کمبود پزشک متخصص در بخش های مختلف درمان تلقی کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین نقدعلی کمبود پزشک متخصص در رشته‌هایی مانند جراحی قلب و عروق، اورولوژی، چشم‌پزشکی، جراحی گوش و حلق و بینی و رادیولوژی را حادتر از سایر رشته‌های تخصصی دانست.

وی گفت:این رشته‌ها شرایط حادتری در کمبود پزشک متخصص مخصوصاً در مناطق محروم دارند.» وی در ادامه گفت:« کمبود پزشک متخصص در این رشته‌ها بسیار احساس می‌شود. مردم در این زمینه گلایه‌های بسیاری داشته و آن را ناشی از کمبود پزشک متخصص می‌دانند. چرا که باید در صف هایی طولانی برای دریاف خدمات تخصصی قرار بگیرند. یا اینکه به مراکز استان‌ها یا شهرهای بزرگ برای دریافت این خدمات مراجعه کنند. یعنی آنکه هزینه‌های بسیاری را متحمّل شوند.

محمدعلی نقدعلی با اشاره به بند (پ) ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: وزارت بهداشت در راستای کمبود پزشک متخصص مکلف به افزایش ظرفیت آموزش تخصص پزشکی است. وزارت بهداشت باید سالانه حداقل ۱۲ درصد ظرفیت رشته‌های تخصص پزشکی را افزایش دهد. این در حالی است که وزارت بهداشت با ظرفیت سوزی، نیمی از این افزایش ظرفیت را به رشته‌هایی اختصاص داده‌است که صندلی‌هایشان خالی می‌ماند. عملاً وزارت بهداشت صندلی خالی زیاد کرده‌است.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، گفت:« در مجلس شورای اسلامی پیگیری‌هایی به کمک کمیسیون اصل نود انجام داده‌ایم. برخی از نمایندگان در این مجلس و همچنین در مجلس یازدهم در قالب طرح سوال این مسئله را مطرح نمودند و اقدامات جدی انجام گرفت. بطوریکه در راستای کمبود پزشک متخصص اهدافی برای قانون تعیین گردید و دستیابی به این اهداف باید در برنامه وزارت بهداشت باشد. مجلس نهاد نظارتی است که باید اجرای صحیح قانون را مطالبه نماید. واقعیت آن است که باید به هر کیفیتی شده، در راستای پوشش درمانی و دسترسی به پزشک متخصص اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت نباید صندلی خالی اضافه نماید، بلکه باید ریشه و علل خالی ماندن ظرفیت در رشته‌هایی مانند بیهوشی، اطفال، داخلی، عفونی و طب اورژانس را بیابد گفت:« بدیهی است که مدیران یک مجموعه و سازمان و یا یک نهاد باید ابتکاراتی داشته ‌باشند. بدون این ابتکارات اصلاً وجود این نهادها معنا نخواهد داشت. اجرای موارد تشویقی و تسهیلاتی که دانشجویان بالینی را به سمت این رشته‌ها سوق دهد اقدامات لازمی است که وزارت بهداشت باید داشته باشد. یقیناً برای پر شدن این صندلی‌های خالی عللی موجود است که وزارت موظف به رفع این موارد است.

در پایان نیز نقدعلی با اشاره کلیات امر، عملکرد وزارت بهداشت را مثبت تلقی کرد. اما بازگشت به اجرای صحیح قانون و تربیت تعداد مناسب پزشک متخصص را رسالتی بزرگ بر دوش وزارت بهداشت دانست که باید توسط این وزارتخانه مورد پیگیری واقع شود.

