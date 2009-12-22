خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و ادب: این کتاب که برای دانشجویان رشته باستان‌شناسی در مقطع کارشناسی به عنون یکی از منابع دروس مربوط به "باستان‌شناسی پیش از تاریخ ایران" تدوین شده‌است علاوه بر جامعه دانشگاهی می‌تواند برای سایر علاقمندان این رشته نیز به عنوان منبعی شایان توجه مفید باشد.

در "اطلس باستان شناسی ایران" سعی شده ‌است تا محلهایی را که از حدود دویست هزار سال تا 8 هزار سال پیش گروههایی در آنها می‌زیستند و در مراحل بعدی به توسعه استقرار خود ادامه دادند نشان داده شود.

این کتاب از دو فصل به نامهای "ایران از دیدگاه‌ طبیعی و باستان‌شناسی" و "ادوار مختلف فرهنگی" و هر فصل از بخشهای مختلفی چون شرح مناطق مختلف جغرافیایی و دوران متفاوت در زندگی در این مناطق تشکیل شده ‌است.

کتاب "اطلس باستان‌شناسی ایران" با شمارگان 2000 نسخه در 116 صفحه منتشر شده ‌است.