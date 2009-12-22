حجت‌الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: تنها چیزی که می‌تواند در مجلس عزاداری ائمه سوز و گداز ایجاد کند، صوت زیبای یک مداح نیست بلکه اخلاص اوست.

وی داشتن اخلاص را یکی از شرط‌های اساسی عبادت عنوان کرد و افزود: اخلاص سبب می‌شود که اعمالمان رشد و بالندگی داشته باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: یک مداح نباید نقش یک بازیگر را بازی کند بلکه باید با خودسازی و بصیرت دینی و سیاسی پیام اهل بیت (ع) را برای مردم بازگو کنند.

شکری با اشاره به توطئه‌های اخیر دشمنان تصریح کرد: نقش مداحان به عنوان خواص جامعه در خنثی‌سازی این فتنه‌ها مهم است و به فرموده رهبر معظم انقلاب، خواص باید به نسل جوان بصیرت بدهند.

وی اظهار داشت: امروزه روش استکبار جهانی برای مقالبه با اسلام تغییر کرده است و پس از شکست ننگینشان در گذشته، اندیشه ایجاد انقلاب مخملی را در ذهن خود می‌پرورانند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: دشمن در جنگ نرم افکار و اندیشه‌ها را هدف گرفته است و می‌خواهد ارزش‌های دینی و انقلابی را زیر سوال ببرد.

شکری پررنگ کردن اعتقادات دینی و مذهبی در جامعه را تنها راه مقابله با جنگ نرم دشمن عنوان کرد و گفت: همه مداحان باید از اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان پروانه فعالیت دریافت کنند.