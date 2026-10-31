انبار ۲۰۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی فاقد مجوز در گنبدکاووس لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و همکاری پلیس گنبدکاووس، محل نگهداری مقادیری لوازم خانگی و چینی‌آلات فاقد مجوز را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران به همراه نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی از انبار مورد نظر بازدید کردند که در جریان آن، مقادیری کالای فاقد مجوز کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به برآورد کارشناسان درباره ارزش کالاهای کشف‌شده گفت: ارزش این محموله بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

طراقیه خاطرنشان کرد: تمامی کالاهای موجود در انبار با استناد به ماده ۶ مکرر ۲ توقیف و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی ارسال شد.