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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

انبار ۲۰۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی فاقد مجوز در گنبدکاووس لو رفت

انبار ۲۰۰ میلیارد ریالی لوازم خانگی فاقد مجوز در گنبدکاووس لو رفت

گنبد- فرمانده انتظامی گلستان از کشف محموله لوازم خانگی و چینی‌آلات فاقد مجوز به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال در شهرستان گنبدکاووس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد طراقیه اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و همکاری پلیس گنبدکاووس، محل نگهداری مقادیری لوازم خانگی و چینی‌آلات فاقد مجوز را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی، مأموران به همراه نمایندگان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی از انبار مورد نظر بازدید کردند که در جریان آن، مقادیری کالای فاقد مجوز کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به برآورد کارشناسان درباره ارزش کالاهای کشف‌شده گفت: ارزش این محموله بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام شده است.

طراقیه خاطرنشان کرد: تمامی کالاهای موجود در انبار با استناد به ماده ۶ مکرر ۲ توقیف و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6995532

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