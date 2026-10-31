به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آموزشی حفاظت از محیط زیست با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان درباره مدیریت پسماند، کاهش مصرف پلاستیک و ترویج مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت، در دبستان پارسه شهرستان مرودشت برگزار شد.

این برنامه با همکاری ادارات حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش شهرستان مرودشت و با محوریت خانه محیط زیست این شهر اجرا شد.

مجتبی شکرانه، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: دبستان پارسه از مدارس سبز و مدارس هدف طرح «محیط‌یار» است و این برنامه با هدف تقویت آگاهی محیط زیستی دانش‌آموزان در این مدرسه برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان با موضوعاتی همچون طرح «ساعتی با محیط‌بان»، مدیریت پسماند در خانه و مدرسه، پویش «نه به پلاستیک» و طرح «محیط‌یار» آشنا شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت ادامه داد: پس از ارائه آموزش‌ها و برگزاری بخش پرسش و پاسخ، برای تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در فعالیت‌های محیط زیستی، جوایزی به آنان اهدا شد.

شکرانه با تأکید بر اهمیت آموزش حفاظت از محیط زیست از دوران کودکی گفت: آشنایی دانش‌آموزان با راهکارهای حفاظت از طبیعت و مشارکت دادن آنان در فعالیت‌های محیط زیستی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای مسئولانه و نهادینه‌شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در نسل آینده است.