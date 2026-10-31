  1. استانها
  2. فارس
۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹

آموزش فرهنگ حفاظت از محیط زیست به دانش‌آموزان مرودشتی

آموزش فرهنگ حفاظت از محیط زیست به دانش‌آموزان مرودشتی

مرودشت- دانش‌آموزان مرودشتی در برنامه‌ای آموزشی با محوریت مدیریت پسماند، کاهش مصرف پلاستیک و مشارکت در حفاظت از طبیعت، با راهکارهای صیانت از محیط زیست آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آموزشی حفاظت از محیط زیست با هدف ارتقای آگاهی دانش‌آموزان درباره مدیریت پسماند، کاهش مصرف پلاستیک و ترویج مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت، در دبستان پارسه شهرستان مرودشت برگزار شد.

این برنامه با همکاری ادارات حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش شهرستان مرودشت و با محوریت خانه محیط زیست این شهر اجرا شد.

مجتبی شکرانه، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: دبستان پارسه از مدارس سبز و مدارس هدف طرح «محیط‌یار» است و این برنامه با هدف تقویت آگاهی محیط زیستی دانش‌آموزان در این مدرسه برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان با موضوعاتی همچون طرح «ساعتی با محیط‌بان»، مدیریت پسماند در خانه و مدرسه، پویش «نه به پلاستیک» و طرح «محیط‌یار» آشنا شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت ادامه داد: پس از ارائه آموزش‌ها و برگزاری بخش پرسش و پاسخ، برای تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در فعالیت‌های محیط زیستی، جوایزی به آنان اهدا شد.

شکرانه با تأکید بر اهمیت آموزش حفاظت از محیط زیست از دوران کودکی گفت: آشنایی دانش‌آموزان با راهکارهای حفاظت از طبیعت و مشارکت دادن آنان در فعالیت‌های محیط زیستی، زمینه‌ساز شکل‌گیری رفتارهای مسئولانه و نهادینه‌شدن فرهنگ حفاظت از محیط زیست در نسل آینده است.

کد مطلب 6995526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها