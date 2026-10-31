به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی دارنده پنج مدال نقره و برنز جهان و قهرمان بازی‌های آسیایی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس رفت که این مسابقه با نتیجه ۶ بر ۴ به سود نخودی به پایان رسید و او توانست راهی نیمه نهایی شود.

نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی یک چهارم نهایی شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۷ بر ۴ به سود فیروزپور به پایان رسید و او هم راهی نیمه نهایی شد. فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱ چاپلین از قرقیزستان را شکست داد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه رفت که این مسابقه با ضربه فنی به سود حریف روس به پایان رسید. یزدانی برای ادامه مبارزات شانس مجدد باید منتظر صعود حریفش به فینال باشد.



یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد.

در وزن ۵۷ کیلوگرم هم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.