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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

صعود دو ملی‌پوش ایران به نیمه نهایی؛ اتفاق عجیب در کشتی یزدانی

صعود دو ملی‌پوش ایران به نیمه نهایی؛ اتفاق عجیب در کشتی یزدانی

محمد نخودی و امیرحسین فیروزپور با پیروزی برابر حریفان خود در مرحله یک چهارم نهایی، راهی مرحله نیمه نهایی شدند. یزدانی هم در مبارزه با حریف روس خود در اتفاقی عجیب ضربه فنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی دارنده پنج مدال نقره و برنز جهان و قهرمان بازی‌های آسیایی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس رفت که این مسابقه با نتیجه ۶ بر ۴ به سود نخودی به پایان رسید و او توانست راهی نیمه نهایی شود.

نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی یک چهارم نهایی شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۷ بر ۴ به سود فیروزپور به پایان رسید و او هم راهی نیمه نهایی شد. فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱ چاپلین از قرقیزستان را شکست داد.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه رفت که این مسابقه با ضربه فنی به سود حریف روس به پایان رسید. یزدانی برای ادامه مبارزات شانس مجدد باید منتظر صعود حریفش به فینال باشد.

یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد.

در وزن ۵۷ کیلوگرم هم میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد و باید منتظر حضور حریفش در فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.

کد مطلب 6995161
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • واقع بین IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۹
      3 0
      پاسخ
      فقط زارع طلا میاره بقیه کشتی گیرها آخر تایم فقط میگن خدایا نجات‌مان بده اگر تهران تمرین می‌کنند اشتباست و کامران ونخودی نباید وزن کم کنن یا انتخاب میشن یا نمی‌شن کامران ۹۲ کیلو قبل بهتر از فیروز پوره و۸۶ کیلو چند بار دیگه می‌خواهید امتحانش کنید

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