جزئیات خورشیدگرفتگی روز جمعه/ بهترین نقطه ایران برای رصد کسوف

اسدالله قمری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: این خورشید گرفتگی از غرب آفریقا آغاز می شود و در شرقی ترین نقطه چین به پایان می رسد.

وی با تاکید بر اینکه این خورشیدگرفتگی از نوع حلقوی است اظهار داشت: این نوع از خورشیدگرفتگی هنگامی رخ می دهد که از سطح زمین، اندازه ظاهری ماه کوچکتر از اندازه ظاهری خورشید دیده می شود در گرفت حلقوی بخشی از خورشید به صورت حلقه روشن در اطراف ماه قابل رویت خواهد بود.

قمری نژاد با بیان اینکه این گرفت بیست و سومین گرفت از 70 گرفت دوره 141 ساروسی است، ادامه داد: هر ساروس عبارت است از یکسری گرفت هایی که با فاصله 18 سال و 11 روز و 8 ساعت به طور منظم رخ می دهد.

جزئیات خورشیدگرفتگی

وی با اشاره به جزئیات این پدیده کیهانی خاطرنشان کرد: در این پدیده در بهترین شرایط ماه میان زمین و خورشید قرار می گیرد و هر چه از خط مرکزی "گرفت" دور شویم این گرفت جزیی دیده می شود بهترین وضعیت گرفت حلقوی در اقیانوس هند خواهد بود.

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران با اشاره به اینکه 20 درصد این خورشید گرفتگی در ایران قابل مشاهده است، یادآور شد: این خورشید گرفتگی در ایران به وقت رسمی ( نصف النهار مرزی ایران) از ساعت 9 و 20 دقیقه تا 9 و 30 آغاز می شود و تا ساعت 11 و 30 دقیقه ادامه دارد.

بهترین نقطه مشاهده گرفت در ایران

به گفته وی بهترین نقطه مشاهده گرفت در ایران در شهرهای جنوبی کشور است و هرچه به سمت شهرهای شمالی کشور حرکت کنیم کمترین مقدار کسوف مشاهده می شود.

هشدار برای رصد خورشید گرفتگی

دبیر اجرایی شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران، با تاکید بر استفاده از ابزارهای مناسب برای رصد خورشیدگرفتگی گفت: برای رصد این پدیده لازم است از فیلترهای مناسب استفاده شود.

قمری نژاد همچنین تاکید کرد: رصدگران قبل از رصد کسوف لازم است فیلترهای خود را بررسی کنند تا نسبت به وجود سوراخ و پارگی در سطح آن اطمینان حاصل کنند در غیر این صورت دچار آسیبهای جدی در ناحیه چشم می شوند.