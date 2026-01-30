به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدعلی موحدی کرمانی رئیس مجلس خبرگان رهبری درگذشت فقیه متٱله آیتالله عبدخدایی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
متن پیام آیتالله موحدی کرمانی به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خبر رحلت فقیه متٱله، مرحوم آیتالله آقای حاج شیخ محمدهادی عبدخدایی «طاب ثراه» که از علمای ارزشمند مشهد و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری بودند موجب تٱثر گردید. این عالم پرهیزگار، علاوه بر عضویت در مجلس خبرگان، دارای سوابق علمی درخشان و خدمتگزاری در عرصه امور اجرایی بودند که انشاءالله مورد قبول حضرت باری تعالی و در پرونده أعمال ایشان ثبت و ضبط و موجب جلب رحمت إلهی خواهد بود. اینجانب ضمن ابراز همدردی به خاندان گرامی، شاگردان و ارادتمندان ایشان و مردم مشهد مقدس تسلیت میگویم و برای روحشان علو درجات و آمرزش إلهی و برای بازماندگان محترم ایشان صبر و اجر مسٱلت مینمایم.
محمدعلی موحدی کرمانی
رئیس مجلس خبرگان رهبری
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