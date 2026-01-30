نیروهای مسلح دستشان روی ماشه است؛ ایران و ملتش ترسی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به مناسبت ۱۱ بهمن و ۱۱ شعبان روز ولادت حضرت علیاکبر (ع) بهعنوان روز جوان، اظهار داشت: آنچه درباره این حضرت میتوان گفت، اینکه به کسب دانش و معارف اسلامی و آموزههای الهی اهمیت ویژه میدادند، شبیهترین مردم در ظاهر و باطن به جدش حضرت رسول اعظم (ص) بود.
ما جوانان ممتاز و سرآمدی داریم
وی گفت: ایشان در شجاعت، رزمندگی و دفاع از حق سرآمد و ممتاز بود، پاکدامنی، حیا و ادب، اطاعت از امامزمانش از خصوصیات ایشان بود، جوانان امروز ما باید در کسب اخلاق، معنویت، علم و دانش، دین و دیانت از یکدیگر سبقت بگیرند، در مسئولیتهای اجتماعی مشارکت و سهیم باشند، خدمت گذاران دولتی و ملتی و خیران این جوانان را در رسیدن به اهدافشان کمک کند، خوشبختانه ما جوانانی داریم که در عرصههای گوناگون دینی، فرهنگی، ورزشی و علمی سرآمد و ممتاز هستند، اما نظام سلطه میخواهد بگوید که جوانان ایرانی به ابتذال کشیده شدهاند، این هم از آن دروغهای نمایان و آشکار است، ما موفقیتهای نسل جوان را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده میکنیم.
مجاهدتهای خاموش و بینامونشان سربازان گمنام زمان (عج)
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت ۱۲ بهمن و روز طلوع فجر انقلاب اسلامی، بیان داشت: ورود امام راحل با آن شوکت و عظمت، سخنرانی مهیج و پرشور در بهشتزهرا، تشکیل دولت موقت، آمادگی در مقابل توطئههای ژنرالهای آمریکایی و شکست آنها و... از جمله رویدادها در این مناسبت است، این روز را باید گرامی بداریم، رویدادهای این ۱۰ روز را باید برای نسل جوان بازگو کنیم.
حجتالاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه انقلابی که رخ میدهد، نخبگان، افراد خوشنام و خوشسابقه پیشقراولان آن هستند، نه یک عده تروریست و تبهکار که خیال میکنند میتوانند انقلاب برپا کنند، افزود: اساس انقلاب را انسانهای شریف، کریم، فرهیخته و... است و پرچم انقلاب را بلند میکنند نه پرچم آمریکا و رژیم اشغالگر و طاغوت فاسد، منافقان، تجزیهطلبان و...
وی با بیان اینکه انقلاب با اشاره به مناسبت روز سربازان گمنام امامزمان (عج)، گفت: مدال سربازی امامزمان (عج) خلعت و زینت این سربازان است، مجاهدتهای خاموش و بینامونشان این مجموعه را شایسته این نامگذاری کرده است، این مجموعه در حفظ امنیت فداکاری میکند و جان خود را بر کف دست میگیرند و نهایتاً هم ناشناخته باقی میمانند، این مجموعه در استان لرستان هم خدمات فراوانی بهنظام اسلامی و مردم انجام دادهاند که قابلتقدیر و تحسین است.
نماینده ولیفقیه در لرستان، افزود: یکی از نکات موفقیت این مجموعه خوشبینی و اعتمادی است که مردم به سربازانی در این مجموعه هستند، است، چون آنها را حافظ خودشان و خانوادهشان میبینند.
لزوم نظارت بر بازار
حجتالاسلام شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم ثبات در بازار استان، عنوان کرد: مسئولان تلاش میکنند که کمبود و گرانفروشی و احتکاری در بازار نباشد، اما یک ضلع تنظیم بازار تولیدکننده و یک ضلع مصرفکننده و ضلع دیگر کسانی هستند که وسط هستند، برخی اقلام سامانهای است و برخی هم نیست، به همان روش سنتی باید نظارت شود و نیازمند ناظرین زیادی است، بارها تأکید شده که داوطلبان زیادی از بسیج و پیشکسوتان ایثار و جهاد اعلام آمادگی کردهاند که در امر نظارت همکاری کنند.
دست نیروهای مسلح روی ماشه است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این روزها میشنویم که شیطان بزرگ با دو ناو در حال عزیمت به منطقه هست، برخیها گفتهاند حتماً جنگ نمیشود، برخی هم گفتهاند احتمال جنگ هست، اما چه جنگ بشود و چه جنگ نشود، این دو ناو بهاندازه دو پادگان نظامی رژیم اشغالگر در جنگ و دفاع مقدس ۱۲ روزه است، رژیم جعلی اشغالگر در دفاع مقدس ۱۲ روزه با دهها پادگان نظامی و حمایت آمریکا و سه کشور اروپایی و برخی کشورهای ضعیف منطقه به میدان آمد؛ اما بعد به التماس افتاد.
نماینده ولیفقیه در لرستان، ادامه داد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مقتدرانه خود را برای هر رویدادی آماده کردهاند، آنها دستشان روی ماشه است، در این مدت هم بهاندازه کافی خودشان را تقویت کردهاند، در صورت هر گونه اتفاقی ناوگانهای شیطان بزرگ در تیررس انواعواقسام موشکها، پهپادهای شناسایی و رزمی، تندروهای زیردریایی، مینهای دریایی، توانایی در جنگ الکترونیک، انواع موشکهای بالستیک ضد کشتی با سرعت بالا و غیرقابلپیشبینی در مسیر، ضدرادار باقابلیت پرواز در ارتفاع کم آماده شلیک بهسوی این ناوگانها است.
حجتالاسلام شاهرخی، تأکید کرد: اینها میخواهند مردم را بترسانند، روحیه مردم را فرسوده کنند، هدف این است، مردم آگاه باشید، نیروهای مسلح ما تحت فرماندهی کل قوا در یک دوره دشمن را بیچاره کردند، قطعاً نیروهای مسلح و وحدت ما دشمنان را بیچارهتر خواهد کرد. ایران و ملتش ترسی ندارد.
نظر شما