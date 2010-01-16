58 واحد آلاینده محیط زیست در استان زنجان ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جواد تاراسی صبح شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ آغاز هفته هوای پاک در دبستان لاله زنجان با تاکید بر اینکه روند آلودگی محیط زیست موجب عدم توسعه مطلوب جامعه می شود، افزود: همچنین 21 واحد آلاینده هوا در استان اقدام به نصب فیلتر کرده بودند که در مجموع در حال حاضر این تعداد به 79 مورد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا مشکلات عدیده ای برای مردم به دنبال دارد، ادامه داد: برای تامین نیازها احتیاج به تولید داریم که این مورد نیز بدون استفاده از منابع زیرزمینی میسر نیست.

تاراسی با بیان اینکه همین امر آلودگی هوا را به دنبال دارد که باید با استفاده از راهکارهای مناسب از بروز مشکلات احتمالی و آلودگی هوا پیشگیری کرد، افزود: استفاده پایدار از منابع محدود باید در اولویت کار قرار گیرد.

همچنین سرپرست معاونت عمرانی استانداری زنجان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای حفظ هوای پاک در استان زنجان گفت: باید با برنامه ریزی و اجرای طرح هایی همچون معاینه فنی خودروها، نصب فیلتر در کلیه کارخانجات و توسعه فضای سبز، زمینه را برای ایجاد هوای پاک فراهم کرد.

سعید رفیعی افزود: اجرای طرح همیار محیط زیست در مدارس استان از دیگر اقداماتی است که می توان در جهت نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع آب، خاک و هوا انجام داد.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی باید از سنین پایه صورت بگیرد، ادامه داد: اجرای اقداماتی همچون توسعه فضای سبز باعث می شود فضای سالمی در اختیار نسلهای آینده قرار بگیرد.