عطش مطالعه در زمان برگزاری نمایشگاه های کتاب افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بهرام پوراشرف در اهمیت کتاب و مطالعه افزود: مطالعه و کتابخوانی پیش نیاز توسعه فکری جامعه است و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در گروه تثبیت فرهنگ مطالعه در جامعه است و اگر این مولفه تحقق نیابد توسعه پایدار رخ نخواهد داد.

وی افزود: افرادی که با کتاب مانوس و محشور هستند دچار ناهنجاری و بزهکاری نمی شوند و خانواده هایی که از دوران کودکی برای فرزندانشان کتاب می خوانند در آینده افراد کتابخوان، خلاق و علاقمند به جامعه تحویل می دهند زیرا کتاب خوب و با ارزش نقشی سازنده در تربیت و پالایش اجتماع دارد.

مدیرکل امور کتابخانه های استان هرمزگان قرار گرفتن افراد در مسیر درست زندگی را منوط به مطالعه دانست و خاطرنشان کرد: کتاب ابزاری قدرتمند برای رشد و تعالی افراد خواهد بود. جامعه ای که مانوس با کتاب و چرخه یادگیری و مطالعه در آن فعال باشد از انحراف و صدمات احتمالی مصون خواهد بود.

پوراشرف در خصوص اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل امور کتابخانه ها در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ مطالعه در جامعه گفت: ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی بالاخص نشریات با بیش از 700 هزار مقاله، گزارش و تحقیق جامع، ورود کلیه کتاب های موجود در کتابخانه ها در سیستم جامع مدیریت کتابداری، آموزش کتابداران، برگزاری مسابقات کتابخوانی، عضو گیری رایگان در کتابخانه ها به مناسبت های مختلف، انعقاد تفاهمنامه های مختلف با دستگاه ها و سازمان های مختلف از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است.

وی درباره هفتمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان یادآور شد: نمایشگاه امسال در مقایسه با سال های گذشته از لحاظ مکانی، تعداد ناشران، کتب عرضه شده، اطلاع رسانی و تبلیغات، هماهنگی با ادارات و سازمان ها از سطح بسیار مطلوبی برخوردار است و یکی از راه های اصلی گسترش فرهنگ کتاب خوانی برگزاری نمایشگاه های کتاب است و باید سعی کنیم این حرکت به صورت مستمر و مداوم ادامه داشته باشد.