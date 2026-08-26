برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و یکمین جشنواره شهید رجایی و گرامیداشت روز کارمند، صبح چهارشنبه (۴ شهریور ۱۴۰۵) با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد و برگزیدگان این دوره جشنواره جوایز خود را از دست رئیس جمهور دریافت کردند.

در این دوره از جشنواره از میان ۲۱۱۳ دستگاه دولتی که عملکرد آنها در ۱۴۰۴ توسط ارزیابان سازمان اداری و استخدامی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته بود، نفرات برگزیده انتخاب شدند.

این جشنواره همه‌ساله در دو بخش جوایز اصلی و موضوعی برگزار می‌شود؛ در بیست و یکمین دوره جشنواره شهید رجایی در راستای قدردانی از فداکاری کارمندان نظام اداری در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و حنگ رمضان که با ارائه خدمات ارزنده خود به مردم حماسه خلق کرده‌اند یک بخش جوایز تحت عنوان جوایز روایت نصر نیز به دیگر جوایز جشنواره اضافه شده و در راستای حکمرانی مطلوب استانی و منطقه‌ای از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برتر استان‌ها تقدیر به عمل آمد که به شرح زیر است:

بخش اول: تقدیر از خانواده شهدای خدمت

در بخش نخست این مراسم، از خانواده‌های شهیدان لاریجانی، خطیب و شمخانی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

بخش دوم: طلوع ایثار

در بخش دوم با عنوان طلوع ایثار، از ندا سلیمی، پرستار فداکار بیمارستان، علی مرادی، کارمند مترو اصفهان، محمدرضا، کارمند وزارت ارتباطات، وحید مدکی، پزشک اورژانس تهران، عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، علیرضا ربانی‌کامل از سازمان بهزیستی کشور و همچنین آقایان علی و محمد تقدیر شد.

بخش سوم: یاور مردم

در بخش یاور مردم نیز از کسانی که اجازه ندادند زندگی مردم متوقف شود و در مسیر خدمت‌رسانی ایستادند، تقدیر به عمل آمد.

در این بخش، از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی، بیمه ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و استانداران استان‌های کرمان، هرمزگان و بوشهر تقدیر شد.