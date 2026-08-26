محسن فیض‌اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی در سالن ورزشی ۲۲ بهمن اظهار کرد: این مسابقات به مناسبت هفته دولت و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، از جمله شهیدان رجایی و باهنر و شهید خدمت آیت‌الله رئیسی برگزار شد.

وی افزود: حدود ۵۰۰ ورزشکار به همراه مربیان و داوران دعوت‌شده از استان تهران در این مسابقات حضور داشتند و رقابت‌ها در سطح مطلوب و با رعایت آیتم‌های استاندارد هیئت آمادگی جسمانی برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان با اشاره به جمعیت حدود ۹۰۰ هزار نفری شهرستان گفت: این جمعیت با جمعیت برخی استان‌های کشور برابری می‌کند و انتظار داریم تخصیص امکانات و اعتبارات ورزشی نیز متناسب با جمعیت و سرانه انجام شود.

فیض‌اللهی ادامه داد: در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای افزایش سرانه‌های ورزشی انجام شده، اما برای پاسخگویی به نیاز جمعیت شهرستان، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش اماکن ورزشی همچنان ضروری است.

وی با اشاره به وضعیت سالن‌های ورزشی شهرستان اظهار کرد: بسیاری از این سالن‌ها بیش از سه دهه قدمت دارند و نیازمند تعمیر، مرمت و ایمن‌سازی هستند. انتظار داریم اعتبارات لازم برای بازسازی این اماکن اختصاص یابد تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان همچنین بر ساماندهی هیئت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: برخی هیئت‌ها فعال هستند و عملکرد مناسبی دارند، اما برخی دیگر به دلیل نبود رئیس یا مشکلات مدیریتی با رکود مواجه شده‌اند که ساماندهی و فعال‌سازی آنها در اولویت قرار دارد.

فیض‌اللهی ورزش را یکی از ابزارهای مهم پیشگیری از بیماری‌ها دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در ورزش، سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه است و توسعه ورزش همگانی و افزایش تحرک می‌تواند از بسیاری از بیماری‌ها و هزینه‌های سنگین درمان پیشگیری کند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در سالن ۲۲ بهمن نیز گفت: این سالن در زمان آغاز مسئولیت بنده شرایط مناسبی نداشت، اما طی مدت کوتاهی اقداماتی از جمله رنگ‌آمیزی، ساماندهی دفتر مدیریت، تأمین تجهیزات و اصلاح سیستم برق انجام شد و با کمک یکی از خیران، دستگاه آبسردکن نیز برای استفاده ورزشکاران تأمین شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان در پایان تأکید کرد: درآمد حاصل از اماکن ورزشی باید برای نگهداری، بهسازی، بهینه‌سازی و ایمن‌سازی همان اماکن هزینه شود تا با توسعه ورزش، نشاط و سلامت اجتماعی افزایش و هزینه‌های درمانی آینده کاهش یابد.