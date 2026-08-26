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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

فیض‌اللهی: بسیاری از سالن‌های ورزشی بهارستان بیش از ۳۰ سال قدمت دارند

فیض‌اللهی: بسیاری از سالن‌های ورزشی بهارستان بیش از ۳۰ سال قدمت دارند

بهارستان- رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان، با اشاره به فرسودگی بخشی از اماکن ورزشی گفت: بسیاری از سالن‌های ورزشی شهرستان بیش از سه دهه قدمت دارند.

محسن فیض‌اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات آمادگی جسمانی در سالن ورزشی ۲۲ بهمن اظهار کرد: این مسابقات به مناسبت هفته دولت و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، از جمله شهیدان رجایی و باهنر و شهید خدمت آیت‌الله رئیسی برگزار شد.

وی افزود: حدود ۵۰۰ ورزشکار به همراه مربیان و داوران دعوت‌شده از استان تهران در این مسابقات حضور داشتند و رقابت‌ها در سطح مطلوب و با رعایت آیتم‌های استاندارد هیئت آمادگی جسمانی برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان با اشاره به جمعیت حدود ۹۰۰ هزار نفری شهرستان گفت: این جمعیت با جمعیت برخی استان‌های کشور برابری می‌کند و انتظار داریم تخصیص امکانات و اعتبارات ورزشی نیز متناسب با جمعیت و سرانه انجام شود.

فیض‌اللهی ادامه داد: در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای افزایش سرانه‌های ورزشی انجام شده، اما برای پاسخگویی به نیاز جمعیت شهرستان، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش اماکن ورزشی همچنان ضروری است.

وی با اشاره به وضعیت سالن‌های ورزشی شهرستان اظهار کرد: بسیاری از این سالن‌ها بیش از سه دهه قدمت دارند و نیازمند تعمیر، مرمت و ایمن‌سازی هستند. انتظار داریم اعتبارات لازم برای بازسازی این اماکن اختصاص یابد تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان همچنین بر ساماندهی هیئت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: برخی هیئت‌ها فعال هستند و عملکرد مناسبی دارند، اما برخی دیگر به دلیل نبود رئیس یا مشکلات مدیریتی با رکود مواجه شده‌اند که ساماندهی و فعال‌سازی آنها در اولویت قرار دارد.

فیض‌اللهی ورزش را یکی از ابزارهای مهم پیشگیری از بیماری‌ها دانست و افزود: سرمایه‌گذاری در ورزش، سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه است و توسعه ورزش همگانی و افزایش تحرک می‌تواند از بسیاری از بیماری‌ها و هزینه‌های سنگین درمان پیشگیری کند.

وی درباره اقدامات انجام‌شده در سالن ۲۲ بهمن نیز گفت: این سالن در زمان آغاز مسئولیت بنده شرایط مناسبی نداشت، اما طی مدت کوتاهی اقداماتی از جمله رنگ‌آمیزی، ساماندهی دفتر مدیریت، تأمین تجهیزات و اصلاح سیستم برق انجام شد و با کمک یکی از خیران، دستگاه آبسردکن نیز برای استفاده ورزشکاران تأمین شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان بهارستان در پایان تأکید کرد: درآمد حاصل از اماکن ورزشی باید برای نگهداری، بهسازی، بهینه‌سازی و ایمن‌سازی همان اماکن هزینه شود تا با توسعه ورزش، نشاط و سلامت اجتماعی افزایش و هزینه‌های درمانی آینده کاهش یابد.

کد مطلب 6928485

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