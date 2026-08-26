آشفتگی در وزارت جنگ آمریکا؛ اخراج ۳ افسر ارشد پس از رئیس ستاد ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: برکناری‌های متعدد توسط پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا باعث ایجاد خلأ جدی در فرماندهی ارتش آمریکا شده است. پس از برکناری ژنرال رندی جورج، ارتش ماه‌هاست رئیس ستاد دائمی ندارد و شمار ژنرال‌های چهارستاره آن نیز از ۱۰ نفر به ۵ نفر کاهش یافته است.

مقامات فعلی و سابق که نخواستند نامشان فاش شود، گفته‌اند که ارتش از زمانی که هگست ژنرال رندی جورج را بدون هیچ توضیحی در آوریل اخراج کرد، رئیس ستاد ارتش نداشته است و هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه او در حال تکمیل این پست است وجود ندارد.

در عین حال هگست حداقل سه افسر ارشد را که به عنوان جانشین بالقوه ژنرال جورج در نظر گرفته شده بودند، اخراج کرده است. به گفته مقامات، وزیر ارتش، دانیل پی. دریسکول نیز انتظار می‌رود در چند ماه آینده دولت را ترک کند.

این تغییرات در شرایطی رخ داده که ارتش آمریکا با حملات موشکی و پهپادی ایران در خاورمیانه و هم‌زمان با حمایت نظامی از اوکراین درگیر است. محدود شدن ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت و حملات موفق ایران، اهمیت آمادگی و فرماندهی ارتش آمریکا را بیشتر کرده است.

منتقدان هگست معتقدند کنار گذاشتن فرماندهان باتجربه، ارتش را تضعیف کرده است. در مقابل، ارتش آمریکا مدعی است که این تغییرات به مأموریت‌ها و آمادگی نظامی آن لطمه نزده است.

در حال حاضر ژنرال کریستوفر لِنیو به‌طور هم‌زمان معاون رئیس ستاد و رئیس موقت ستاد ارتش است اما هنوز حمایت کافی سنا را برای تثبیت جایگاهش ندارد. در همین حال، اختلاف میان هگست و برخی فرماندهان ارشد، روند مدرن‌سازی ارتش و تصمیم‌گیری‌های راهبردی را با چالش روبه‌رو کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا در یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های عملیاتی خود با کاهش فرماندهان ارشد، اختلافات داخلی و خلأ مدیریتی مواجه شده؛ وضعیتی که می‌تواند توان این نیرو برای مقابله با تهدیدهای جدیدی مانند پهپادها و موشک‌های ایران، روسیه و چین را تحت تأثیر قرار دهد.