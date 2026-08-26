به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت (ع) فرصتی برای قرآنآموزان، فعالان قرآنی و علاقهمندان فراهم کرده است تا ضمن سنجش آموختههای خود، در یک رقابت قرآنی سراسری شرکت کنند و با کسب رتبههای برتر از جوایز در نظر گرفتهشده بهرهمند شوند.
این آزمون در رشتههای حفظ و مفاهیم قرآن، معارف قرآن و اهلبیت(ع) و مهارتهای تبلیغی و ترویجی برگزار میشود. همچنین حفظ سوره مبارکه فتح به عنوان بخش ویژه این دوره از آزمون در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ثبتنام در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت(ع) از ۱۴ شهریورماه آغاز میشود و تا ۱۴ مهرماه ادامه خواهد داشت.
این آزمون از ۲۸ آبانماه برگزار میشود و قرآنآموزان و مؤسسات برگزیده، علاوه بر بهرهمندی از فرصت سنجش سطح علمی و قرآنی، از جوایز پیشبینی شده برخوردار خواهند شد.
علاقهمندان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند به پایگاه اطلاعرسانی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی www.qia.ir مراجعه کنند.
یادآور می شود، نوزدهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن سال ۱۴۰۰ برگزار شد و پس از آن به دلیل راهاندازی آزمونهای حفظ عمومی، شاهد توقف برگزاری این آزمون بودیم.
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