سخنرانی مایا آنجلو در مراسم مارتین لوترکینگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دیجترید، این شاعر و فعال حقوق اجتماعی که به مناسبت روز مارتین لوترکینگ در این دانشگاه حضور یافته بود برای حضار از اهمیت یادگیری به منظور توانایی در جنبش حقوق مدنی سخن گفت.

آنجلو عنوان کرد: من فکر می‌کردم نویسنده‌ای‌ هستم که می‌تواند درس بدهد اما حالا فهمیدم من یک معلمم که می‌تواند بنویسد.



وی افزود: این فرصتی برای من بود که به طور جدی به گذشته نگاه کنم و یادبگیرم که باید واقعاً خودمان را ببخشیم آنچنان که توانستیم آزاد شویم و همچنین دانستم که برای حرکت به جلو نیازمند این هستیم که دیگران را ببخشیم.

مایا آنجلو در تاریخ 4 آوریل 1928 در آمریکا به دنیا آمد. از کتابهای معروف او خودزندگینامه‌ای است که به نام "می‌دانم چرا پرنده قفسی آواز می‌خواند" منتشر شده و در آن هفده‌سال اول زندگیش را شرح داده‌است. این کتاب نامزد دریافت جایزه کتاب ملی آمریکا شد.

وی نامزد دریافت‌ جایزه‌ پولیتزر سال‌ 1972 بوده و دکترای‌ افتخاری‌ بسیاری‌ از دانشگاههای‌ مختلف را دریافت‌ کرده‌ است.جایزه‌ مطبوعاتی‌ خانه‌ زنان‌ در سال‌ 1976 از دیگر افتخارات این شاعر و نویسنده به حساب می‌آید. او به‌ چندین‌ زبان‌ از جمله‌ انگلیسی،‌ فرانسوی،‌ اسپانیولی و‌ آفریقایی‌ تسلط دارد.

از کتابهای او می‌توان از " به‌ نام‌ من‌ گرد هم‌ آییم‌" ( 1974)، "خواندن، رقصیدن‌ و مانند کریسمس‌ شاد بودن‌" ( 1976) ، "قلب‌ یک‌ زن"(‌ 1981 )، "همه‌ افراد بشر به‌ کفشهای‌ سفر محتاجند"( 1986) و "آواز بر شده‌ بر گردون" (2002) نام برد.

آنجلو در سال 1960 به عنوان هماهنگ کننده برای کنفرانس رهبران مسیحی جنوب با دکتر لوترکینگ همکار کرده‌بود.

