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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌الاسلام ناطق نوری

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌الاسلام ناطق نوری

رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت برادرِ حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی درگذشت برادرِ حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجه‌الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری (دامت توفیقاته)

درگذشت برادر گرامیتان مرحوم احمد ناطق نوری که سابقه خدمت طولانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند را به جناب‌عالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می‌نمایم.

رحمت و رضوان الهی و حشر با برادر شهیدش را برای آن مرحوم خواستارم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۸/ مهر/ ۱۴۰۵ مطابق با

۱۸/ ربیع‌الثانی / ۱۴۴۸

کد مطلب 6970007
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۰۶:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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      درود بی پایان پروردگار بر رهبر معظم انقلاب

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