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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

بزرگترین پارک ترکیبی کشور در مشهد به بهره برداری رسید

بزرگترین پارک ترکیبی کشور در مشهد به بهره برداری رسید

مشهد- کلان‌پروژه بوستان کرامت بزرگترین پارک ترکیبی کشور در مشهد با مساحت ۳۲ هکتار به بهره‌برداری رسید. 

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه کلان‌پروژه بوستان کرامت بزرگترین پارک ترکیبی کشور در مشهد با مساحت ۳۲ هکتار، با ظرفیت‌های مختلف و امکانات و تجهیزات مناسب برای طیف‌های مختلف مردم، در اختیار شهروندان قرار گرفته است.

وسعت این بوستان از بوستان ملت نیز بیشتر است و بوستان ملت که یکی از بوستان‌های شاخص و خاطره‌انگیز مشهد محسوب می‌شود، حدود ۷۱ هکتار وسعت دارد؛ بنابراین بوستان کرامت با ۷۳ هکتار، ظرفیت بسیار قابل توجهی برای شرق مشهد ایجاد خواهد کرد.

این مجموعه از ابتدا با رویکردی ویژه طراحی شده و هر باغ، تم و طراحی خاص خود را دارد تا در نهایت یک مجموعه کامل شهری برای استفاده خانواده‌ها، جوانان، کودکان و همه مردم این منطقه شکل بگیرد.

کد مطلب 6969946

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    نظرات

    • حشام IR ۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      9 2
      پاسخ
      عالیه واقعا برا مشهد واین منطقه لازم بود
    • IR ۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      8 1
      پاسخ
      بالاخره این بوستان کرامت ۳۲ هکتاره یا ۷۳ هکتاره ابتدای مقاله ۳۲ گفتید و بعد از آن ۷۳
      • IR ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
        2 4
        کجا هست بوستان کرامت لطفا ادرس بزارین
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      1 0
      پاسخ
      متاسفانه‌پارک‌ها محل خلاف‌کارها شده

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