آسفالت محلات شمال تهران ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس یوسف متقی معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با اعلام این مطلب اظهار داشت: امسال با هدف ساماندهی شبکه معابر و تسهیل و تسریع در تردد وسایل نقلیه 53 هزار تن آسفالت دستی در 480 هزار مترمربع و 43 هزار تن آسفالت جهت روکش اساسی در 280 هزار متر مربع از معابر منطقه یک پخش شده است.

وی افزود: 12 پروژه احداث خیابان و تکمیل بزرگراه در محلات قیطریه، شهرک لاله، گلابدره، دارآباد، نفت، سوهانک و بزرگراه های امام علی (ع) حد فاصل بزرگراه ارتش تا خیابان صحرا و بزرگراه صیاد شیرازی حد فاصل بابایی تا صنایع احداث و اجرا و با انجام عملیات آسفالت برای تردد وسایل نقلیه آماده سازی شده است.

متقی گفت: امسال براساس اولویت طرح ناحیه محوری و با هدف توسعه سرانه های فضاهای آموزشی، فرهنگی و همچنین ساماندهی شبکه معابر و احداث پیاده روها، بوستانها و... پروژه عمرانی در شمال تهران اجرا شد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک با توجه به حرکت پیاده و تأثیر آن در ایجاد پویایی در منطقه تصریح کرد: بیش از 43 هزار مترمربع عملیات پیاده روسازی در سطح منطقه اجرا شده و علاوه بر آن پیاده روهای محورهای بزرگراه چمران، شهید مدرس، خیابان شهید باهنر، پاسداران، اقدسیه، بلوار دانشجو و... ساماندهی و زیباسازی شد.

متقی گفت: فضاهای ورزشی- فرهنگی در سطح منطقه با احداث مجموعه های فرهنگی اداری و پارکینگ طبقاتی امامزاده قاسم (ع) شهربانو، الغدیر، سوهانک، نیاوران، سراهای محله کاشانک، اوین و... توسعه یافته است.

وی احداث دیوار سنگی در محله های ولنجک، قیطریه، باغ شاطر، امام علی (ع)، رحمان آباد، البرز و... احداث اسکانهای کارگری در نواحی 2 ، 7 ، 4 و 10، میدان میوه و تره بار شهرک قائم و سرویسهای بهداشتی در بوستانها و... را از دیگر اقدامات اجرا شده عنوان کرد.