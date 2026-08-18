نسخه صوتی «کمدی الهی: برزخ» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه صوتی کتاب «کمدی الهی: برزخ» اثر دانته آلیگیری با گویندگی علی عبدلپور اصل منتشر شد. کتاب «کمدی الهی» منظومهای سهبخشی از دانته آلیگیری، شاعر ایتالیایی، است که نگارش آن از سال ۱۳۰۸ میلادی آغاز شد و تا زمان مرگ او در سال ۱۳۲۱ ادامه داشت. این اثر سفر خیالی دانته در سه بخش دوزخ، برزخ و بهشت را روایت میکند. این کتاب در ابتدا با عنوان «کمدی» (Commedìa) شناخته میشد و بعدها واژه «الهی» به عنوان آن افزوده شد. عنوان «کمدی الهی» نخستین بار در چاپ ونیز در سال ۱۵۵۵ روی جلد کتاب منتشر شد.
نوشتن کتاب «کمدی الهی» بیش از ده سال و تا مرگ دانته در سال ۱۳۲۱ میلادی طول کشید. سهگانهای که دانته آلیگیری آن را از سفر خیالیاش به برزخ، دوزخ و در نهایت بهشت روایت میکند. دانته آلیگیری در این سفر نماد انسان است، او با تمام نادانستهها و محدودیتهایش ویژگیها، مختصات و هر آنچه را که در سفرش میبیند تعریف میکند.
در سفر دانته به دنیای پس از مرگ، دو راهنما او را همراهی میکنند؛ در دوزخ و برزخ راهنمای او «ویرژیل»، شاعر رومی است که چند قرن پیش از دانته زندگی میکرده، و در بهشت راهنمای او بئاتریس پورتیناری است که دانته او را دوست میداشته و در کتاب زندگانی نو به شرح عشق خود به او پرداختهاست. البته در برخی منابع ذکر شده که بئاتریس همانند ویرژیل (که سمبول عقل و منطق بشری است) جنبهٔ سمبولیک داشته و مظهر عشق و فروغ الهی است؛ و اشاره دانته به عشق زمینی خود در کتابی با مضمون خدا و فروغ و حد اعلای کمال بعید به نظر میرسد.
دانته در این کتاب از مراحل مختلف دوزخ، برزخ و بهشت میگذرد و در این مراحل با شخصیتهای مختلف تاریخی برخورد میکند، تا عاقبت در آخرین مرحله بهشت به دیدار خدا میرسد. دانته در طبقه اول دوزخش اشخاصی مانند بوعلی سینا و صلاح الدین ایوبی را ملاقات میکند و همچنین بزرگانی چون ارسطو و هومر که در نوع خود تجربه ای بینظیر به حساب میآید. کتاب «کمدی الهی» از آثار ادبی ایتالیا در قرون میانه به شمار میرود و در شکلگیری زبان ادبی ایتالیایی، بهویژه بر پایه گویش توسکانی، نقش داشته است.
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