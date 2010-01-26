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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۰۲

شورای عالی نظام پزشکی:

تعرفه حق فنی داروخانه ها را پیگیری می کنیم

تعرفه حق فنی داروخانه ها را پیگیری می کنیم

شورای عالی نظام پزشکی با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص تعرفه حق فنی داروساز مسئول فنی داروخانه ‌اعلام کرد: استانداردسازی شرح وظایف داروساز و حق فنی داروخانه و ابلاغ آن از طریق مراجع ذیصلاح را به طور جدی پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است: اخیرا تعرفه حق فنی داروساز مسئول فنی داروخانه مورد ابهام قرار گرفته و با استناد به توجیهاتی که هیچ ارتباطی به موضوع ندارد خدمات فنی داروساز مسئول فنی داروخانه خارج از حیطه خدمات بهداشتی درمانی دانسته شده و دیوان عدالت اداری نیز به استناد این توجیهات نیز تعرفه حق فنی داروخانه را مورد سؤال قرار داده است.

شورای عالی نظام پزشکی به استناد جایگاه و وظایف قانونی خود وظیفه خود می‌داند به اطلاع برساند مسئولیتها و وظایف مسئول فنی داروخانه مصداق عینی تکمیل چرخه درمان بوده و هرگز نقش و جایگاه داروساز مسئول فنی در داروخانه قابل انکار نبوده و نفی شدنی نیست. لذا شورای عالی نظام پزشکی ضمن تأکید مجدد بر ضرورت ارائه خدمات فنی و حرفه داروساز مسئول فنی در داروخانه بر حفظ و بلکه واقعی سازی حق فنی داروساز در داروخانه متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهد تأکید می‌کند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: سازمان نظام پزشکی در همین ارتباط و در راستای انجام وظایف قانونی خود استانداردسازی شرح وظایف داروساز در داروخانه و ابلاغ آن از طریق مراجع ذیصلاح را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 1024306

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