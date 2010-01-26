تعرفه حق فنی داروخانه ها را پیگیری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر در این اطلاعیه آمده است: اخیرا تعرفه حق فنی داروساز مسئول فنی داروخانه مورد ابهام قرار گرفته و با استناد به توجیهاتی که هیچ ارتباطی به موضوع ندارد خدمات فنی داروساز مسئول فنی داروخانه خارج از حیطه خدمات بهداشتی درمانی دانسته شده و دیوان عدالت اداری نیز به استناد این توجیهات نیز تعرفه حق فنی داروخانه را مورد سؤال قرار داده است.

شورای عالی نظام پزشکی به استناد جایگاه و وظایف قانونی خود وظیفه خود می‌داند به اطلاع برساند مسئولیتها و وظایف مسئول فنی داروخانه مصداق عینی تکمیل چرخه درمان بوده و هرگز نقش و جایگاه داروساز مسئول فنی در داروخانه قابل انکار نبوده و نفی شدنی نیست. لذا شورای عالی نظام پزشکی ضمن تأکید مجدد بر ضرورت ارائه خدمات فنی و حرفه داروساز مسئول فنی در داروخانه بر حفظ و بلکه واقعی سازی حق فنی داروساز در داروخانه متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهد تأکید می‌کند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: سازمان نظام پزشکی در همین ارتباط و در راستای انجام وظایف قانونی خود استانداردسازی شرح وظایف داروساز در داروخانه و ابلاغ آن از طریق مراجع ذیصلاح را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.