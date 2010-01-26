بررسی پیشنهاد آتش بس حوثیها / پاسخ نهایی امشب اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ابراهیم المالک" با اشاره به پیشنهاد اخیر مطرح شده از سوی حوثیها در زمینه آتش بس، اظهار داشت : این پیشنهاد در حال بررسی است و ما پاسخ نهایی خود را طی امروز (سه شنبه) اعلام می کنیم.

حوثی ها روز گذشته خواستار پایان درگیری ها شده بودند و در این باره پیشنهاد آتش بس به عربستان ارائه کرده بودند.

جنگ دولت یمن علیه حوثی ها در اواسط سال 2009 آغاز شد. در ماههای بعد با دخالت عربستان این جنگ بعد منطقه ای به خود گرفت، امری که توافق در زمینه حل بحران را در ابهام فرو برده بود.

به نظر می رسد تلفات بالای ارتش عربستان در درگیری با حوثی های یمنی در نهایت منجر به اعلام آتش بس توسط عربستان و خروج آنها از میدان دخالت در امور داخلی یمن شود.