به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان با نتیجه یک بر صفر مقابل سپاهان اصفهان در فولاد آره‌نا متحمل پنجمین شکست خود در فصل جاری لیگ برتر شد تا یحیی گل محمدی بدترین نتایج دوران مربیگری خود در ۱۰ سال اخیر را بگیرد.

فولاد که در نقل و انتقالات زمستانی با هدف کسب سهمیه آسیایی وارد بازار جذب بازیکن شد تا نفراتی همچون حامد لک، احسان محروقی، محسن فروزان، محمد قریشی، ابوالفضل رزاق‌پور، وحید امیری، محمد عباسی و علیرضا امیرجانی پیراهن این تیم را در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ بر تن کنند.

با این حال یحیی گل محمدی که در فصل گذشته توانست با کسب ۵۳ امتیاز در رتبه چهارم قرار بگیرد تا پایان هفته چهاردهم فصل جاری تنها ۱۳ امتیاز گرفته است تا خطر سقوط به لیگ یک را بیشتر از رؤیای آسیایی شدن احساس کند.

فولاد در حالی ۵ شکست داشته است که لیگ را با دو شکست متوالی مقابل چادرملو اردکان و ملوان بندرانزلی آغاز کرد. این تیم سپس در ۵ بازی بعدی تنها یک پیروزی و ۴ تساوی رقم زد و مجددا در هفته هشتم تن به شکست مقابل شمس آذر قزوین در اهواز داد.

شاگردان یحیی گل محمدی در هفته‌های یازدهم و چهاردهم نیز مقابل استقلال و سپاهان بار دیگر شکست خوردند تا ۵ شکست با نتیجه یک بر صفر، سخت‌ترین روزهای یحیی گل محمدی را رقم بزند.

گل محمدی که در اهواز محبوبیت خاصی داشت پس از شکست شب گذشته مقابل سپاهان شعار «حیاکن رهاکن» را از سوی تماشاگران دریافت کرد تا حالا در برزخی قرار بگیرد که احتمال جدایی او از جمع فولادی‌ها را رقم بزند.

فولاد که اولین قربانی نتایج ضعیف خود را با برکناری محمد محمدی مدیرعامل این باشگاه داده بود حالا با روی کارآمدن حمید گرشاسبی در سخت‌ترین شرایط برای تعیین تکلیف نیمکت این تیم روبروست. خبرنگار مهر، کسب اطلاع کرد یحیی تنها دو بازی دیگر برای عبور از خطر اخراج فرصت دارد.

او محکوم به صعود با فولاد خوزستان از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی در تقابل با چادرملو اردکان است و سپس باید مقابل فجر سپاسی در شیراز آخرین دیدار دور رفت فصل جاری لیگ برتر را برگزار کند.

باید دید آیا گل محمدی می‌تواند به عنوان یکی از پر افتخارترین مربیان ایرانی می‌تواند خود و تیمش را از وضعیت بحرانی فعلی خارج کند یا باید خداحافظی زودهنگامی با این تیم داشته باشد.