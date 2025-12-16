به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری در جریان سومین سفر خود به استان گلستان با اشاره به برنامههای توسعه گردشگری کشور اظهار کرد: یکی از جذابیتهای مهم ایران، گردشگری دریامحور است و در این مسیر، آشوراده را بهعنوان نقطه آغاز یا پایان مسیر گردشگری دریایی از اشوراده به انزلی و بالعکس تعریف کردهایم تا مردم بتوانند تجربهای متفاوت از گردشگری دریا داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت دیوار تاریخی گرگان افزود: در گفتگوها و توافقات انجامشده، به این جمعبندی رسیدهایم که دیوار گرگان یک هویت جدید به استان گلستان و حتی ایران میبخشد. این اثر، بنایی بسیار ارزشمند است و خوشبختانه اقدامات مؤثری در حوزه کاوش و برداشتهای باستانشناسی انجام شده که باید با قدرت ادامه یابد.
وزیر میراثفرهنگی با تأکید بر هدفگذاری ثبت جهانی این اثر تاریخی گفت: دیوار گرگان همه ارزشهای لازم برای ثبت جهانی را در خود دارد و جهتگیری نهایی ما، ثبت این اثر در فهرست جهانی است.
صالحیامیری با اشاره به رویکرد میدانی وزارتخانه اظهار کرد: ما یک استراتژی روشن داریم؛ بهجای نشستن در تهران و خواندن گزارشها، در صحنه حاضر شویم. در دو هفته اخیر چهار سفر داخلی و دو سفر خارجی داشتهام و این مسیر با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری گلستان گفت: گلستان مصاف خورشیدی است که هم نور میدهد و هم حرارت. مدیریت استان، نمایندگان، روحانیت و اقوام با کنار گذاشتن حواشی، به یک تصمیم مهم برای توسعه استان رسیدهاند و مطمئن باشید اتفاقات بسیار خوبی در آینده نزدیک رقم خواهد خورد.
وزیر میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه پارک جنگلی در عرصه جنگلهای هیرکانی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۶۵۰ هکتار این پارک زیبا، تاکنون ۱۵۰ هکتار برای استفاده مردم آمادهسازی شده و بخشی از این اراضی به ایجاد یک دهکده گردشگری اختصاص یافته است؛ دهکدهای که در آن، بناهای تاریخی روستاهای استان بهصورت عینبهعین بازآفرینی میشوند.
وی با بیان اینکه تاکنون شش بنای تاریخی در این مجموعه ایجاد شده است، افزود: طبق وعده دادهشده، فاز نخست این پروژه تا عید نوروز یا نهایتاً پایان بهار افتتاح خواهد شد و من به همه مردم ایران توصیه میکنم در سفرهای نوروزی خود، حتماً از این پارک جنگلی کمنظیر در گلستان بازدید کنند.
صالحیامیری با قدردانی از رسانه ملی گفت: از صداوسیما انتظار دارم ظرفیتهای طبیعی و گردشگری گلستان را پررنگتر به مردم ایران و جهان معرفی کند. ما نیز با اعزام گروههای معرفی گردشگری به شش زبان، گلستان و جاذبههای آن را در سطح بینالمللی معرفی خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: گلستان دارای چند پروژه جدی و اساسی در حوزه گردشگری است و این استان در آیندهای نزدیک به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور تبدیل خواهد شد.
