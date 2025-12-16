  1. سیاست
دستور سرلشکر حاتمی برای کمک به ستاد بحران

به دنبال ورود سامانه جدید بارشی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌ها، فرمانده کل ارتش به فرماندهان نیروهای ارتش دستور داد برای کمک به ستاد بحران آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال ورود سامانه جدید بارشی و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌های کشور، امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، به فرماندهان نیروهای ارتش تاکید کرد، یگان‌های مستقر در مناطق مختلف، ضمن احراز آمادگی، با هماهنگی ستاد بحران و در صورت درخواست آنها، پشتیبانی و کمک‌های لازم را انجام دهند.

