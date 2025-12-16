به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در اقدامی مشترک برای حمایت از تولید و اشتغال، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان و صندوق کارآفرینی امید کشور تفاهمنامهای امضا کردند که بر اساس این توافق، واحدهای صنعتی و تولیدی واجد شرایط میتوانند برای دریافت تسهیلات «ایجادی» و «سرمایه در گردش» تا تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال اقدام کنند.
این تفاهمنامه با حضور داود شهرکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در دفتر محسن ضیایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کشور، با حضور معاونین و مدیران استانی این صندوق به امضا رسید.
شهرکی در حاشیه امضای این تفاهم نامه گفت: هدف از انعقاد این تفاهمنامه، توانمندسازی و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط و نیز واحدهای تولیدی استان با هدف توسعه مزیتهای رقابتی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار عنوان شده است.
️مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان افزود: متقاضیان پس از بررسی و تأیید در کمیته ویژه استان توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت، به صندوق کارآفرینی امید معرفی میشوند.
وی تصریح: این تسهیلات شامل وامهای ایجادی (برای راهاندازی) و سرمایه در گردش با سقف حداکثر ۱۵۰ میلیارد ریال است که مبلغ نهایی وام پرداختی به هر متقاضی، متناسب با طرح سرمایهگذاری ارائهشده و سهم آورده شخصی وی تعیین خواهد شد.
شهرکی در پایان اذعان داشت: امضای این تفاهمنامه، راهحلی عملیاتی و کمبهره برای حل مشکل نقدینگی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و کارآفرینان استان محسوب میشود و این اقدام در راستای تحقق سیاستهای کلان حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است که انتظار میرود با اجرایی شدن این توافق، شاهد خروج واحدهای راکد از رکود، افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان باشیم.
