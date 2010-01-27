بندر خرمشهر بهترین راه صادرات کالا به عراق است

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سفیر ژاپن در ایران روز گذشته در راس هیئتی وارد بندرخرمشهر شد و پس از نشست با سرپرست این اداره کل، با حضور در محوطه های عملیاتی از نزدیک امکانات و تجهیزات بندر خرمشهر را مورد بازدید قرار داد.

آکینو شیروتا در این دیدار ضمن تمجید از بازسازی بندر خرمشهر، امکانات و تجهیزات مناسب را مزیت مطلوب این بندر خواند و با توجه به موقعیت بندر خرمشهر و نزدیکی به عراق استفاده از این امکانات را بهترین را ه ممکن برای ارسال کالا به عراق دانست.

سفیر ژاپن با ابراز مسرت از حضور در بندر خرمشهر اظهار داشت: بندر خرمشهر به عنوان یکی از بنادر مهم ایران در یک موقعیت خاص جغرافیایی قرار دارد و پل ترانزیتی مهمی برای عرضه کالا به کشور عراق محسوب می شود.

وی با اشاره به وضعیت کشور عراق در زمان پس از جنگ و نیاز به بازسازی این کشور، اظهار داشت: بندر خرمشهر می تواند بهترین مکان برای ورود کالا به این کشور باشد.

شیروتا با اشاره به بندر بصره عراق که در نزدیکی بندر خرمشهر قرار دارد، گفت: با توجه به مشکلات این بندر و نبود امکانات و عدم امکان مبادلات تجاری در بندر بصره، نقش کلیدی بندر خرمشهر در این حوزه بسیار مهم است.

وی با اشاره به نقش فعلی بندر عقبه اردن در بازسازی کشور عراق ظرفیت این بندر را محدود دانست و ضمن مقایسه امکانات بندر عقبه و خرمشهر عنوان کرد: بندر عقبه ظرفیت و موقعیت خاص بندر خرمشهر را ندارد و به نظر من با توجه به مطالعاتی که داشته ام بندر خرمشهر بهترین گزینه برای ارسال کالا به عراق است.

شیروتا ابراز امیدواری کرد که با ایجاد ثبات سیاسی در عراق و شروع بازسازی، کشور ژاپن بتواند مبادلات تجاری خود با عراق را از طریق بندر خرمشهر ساماندهی کند.

آکینو شیروتا افزود: بی شک در نشستی که با تجار ژاپنی خواهم داشت موقعیت خاص بندر خرمشهر و منطقه آزاد اروند را برای آنان تشریح خواهم کرد.