به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نکونام روز چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور و استقلال خوزستان اظهار کرد: استقلال خوزستان تیمی جوان و دارای مربی خوب و بادانشی است. امیر خلیفه نشان داده که مربی خوبی است و تیمش کیفیت بالایی دارد.
وی افزود: ما فریب جایگاه استقلال خوزستان در جدول را نمیخوریم و میدانیم با تیم باکیفیتی روبهرو هستیم. باید با تمرکز بالا مقابل این تیم بازی کنیم و امیدواریم عملکرد خوبی داشته باشیم.
سرمربی تراکتور درباره برگزاری این دیدار بدون حضور هواداران نیز گفت: از اینکه این بازی بدون حضور هواداران برگزار میشود، ناراحت هستیم. ما در همه جای ایران هوادار داریم و متأسفانه فردا از حضور و حمایت آنها بیبهره خواهیم بود.
نکونام ادامه داد: امیدوارم هواداران از خانههای خود انرژی مثبت بفرستند و مانند همیشه حامی تیم باشند.
وی درباره آخرین وضعیت مصدومان تراکتور نیز اظهار کرد: مهدی ترابی را فعلاً در اختیار نخواهیم داشت و مهدی هاشمنژاد نیز در این دیدار حضور نخواهد داشت.
سرمربی تراکتور افزود: درباره سایر مصدومان هنوز وضعیت مشخص نیست و با توجه به شرایط آنها، درباره استفاده یا عدم استفاده از این بازیکنان تصمیمگیری خواهیم کرد.
نکونام در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ روند خوب تراکتور خاطرنشان کرد: حفظ روند خوب تیم برای ما اهمیت زیادی دارد و در هر بازی برای کسب سه امتیاز به میدان میرویم.
وی گفت: امیدواریم با کسب پیروزی برابر استقلال خوزستان به تعطیلات لیگ برویم و هواداران تراکتور را خوشحال کنیم.
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