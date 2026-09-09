به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نکونام روز چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تراکتور و استقلال خوزستان اظهار کرد: استقلال خوزستان تیمی جوان و دارای مربی خوب و بادانشی است. امیر خلیفه نشان داده که مربی خوبی است و تیمش کیفیت بالایی دارد.

وی افزود: ما فریب جایگاه استقلال خوزستان در جدول را نمی‌خوریم و می‌دانیم با تیم باکیفیتی روبه‌رو هستیم. باید با تمرکز بالا مقابل این تیم بازی کنیم و امیدواریم عملکرد خوبی داشته باشیم.

سرمربی تراکتور درباره برگزاری این دیدار بدون حضور هواداران نیز گفت: از اینکه این بازی بدون حضور هواداران برگزار می‌شود، ناراحت هستیم. ما در همه جای ایران هوادار داریم و متأسفانه فردا از حضور و حمایت آنها بی‌بهره خواهیم بود.

نکونام ادامه داد: امیدوارم هواداران از خانه‌های خود انرژی مثبت بفرستند و مانند همیشه حامی تیم باشند.

وی درباره آخرین وضعیت مصدومان تراکتور نیز اظهار کرد: مهدی ترابی را فعلاً در اختیار نخواهیم داشت و مهدی هاشم‌نژاد نیز در این دیدار حضور نخواهد داشت.

سرمربی تراکتور افزود: درباره سایر مصدومان هنوز وضعیت مشخص نیست و با توجه به شرایط آنها، درباره استفاده یا عدم استفاده از این بازیکنان تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

نکونام در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ روند خوب تراکتور خاطرنشان کرد: حفظ روند خوب تیم برای ما اهمیت زیادی دارد و در هر بازی برای کسب سه امتیاز به میدان می‌رویم.

وی گفت: امیدواریم با کسب پیروزی برابر استقلال خوزستان به تعطیلات لیگ برویم و هواداران تراکتور را خوشحال کنیم.