به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و تجلیل از خدمات سرتیپ دوم حمید هداوند، فرمانده پیشین انتظامی استان البرز و معارفه سرتیپ دوم دلاور القاصی‌مهر به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی استان، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

در این مراسم سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، سردار مهدی معصوم‌بیگی، رئیس بازرسی کل انتظامی کشور، آیت‌الله حسینی‌همدانی، نماینده رهبر انقلاب در استان البرز و سردار پاسدار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) حضور داشتند.

در این آیین از خدمات و تلاش‌های سرتیپ دوم حمید هداوند در دوران مسئولیت فرماندهی انتظامی استان البرز تقدیر و سرتیپ دوم دلاور القاصی‌مهر به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی استان البرز معرفی شد.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی استان البرز با هدف تکریم خدمات فرمانده پیشین و آغاز دوره جدید فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

در این مراسم همچنین بر اهمیت حفظ و ارتقای امنیت عمومی، تقویت مردم‌داری، رعایت حقوق شهروندی، افزایش هوشمندی و آمادگی پلیس در برابر تهدیدات و جرائم و توسعه همکاری میان مجموعه انتظامی و سایر دستگاه‌های استان تأکید شد.

سرتیپ دوم دلاور القاصی‌مهر پیش از این مسئولیت‌هایی در مجموعه انتظامی کشور بر عهده داشته و با حکم فرمانده کل انتظامی کشور به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی استان البرز منصوب شد.

سرتیپ دوم حمید هداوند نیز پس از پایان مسئولیت خود در فرماندهی انتظامی استان البرز، در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفت.

شایان ذکر است، در پایان این مراسم سرتیپ دوم حمید هداوند به درجه سرتیپ تمامی نائل آمد.