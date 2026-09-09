پورحیدری: بیش از ۲۳ هزار بازرسی از بازار گیلان انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر چهارشنبه در همایش تجلیل از واحدهای برتر رعایت حقوق مصرفکنندگان گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری اظهار کرد: حمایت از تولید پایدار در کنار صیانت از حقوق مصرفکنندگان، از مهمترین وظایف کارگزاران نظام است و باید فرهنگ رعایت حقوق مصرفکننده در جامعه بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در گیلان برای مدیریت بازار در شرایط بحرانی افزود: در آغاز جنگ ۱۲ روزه، با تدبیر استاندار گیلان، «اتاق وضعیت رصد بازار» در استان تشکیل شد و طی ۲۸ جلسه، موضوع تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مدیریت بازار به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس سازمان صمت گیلان ادامه داد: در همین راستا، طرح دوگانهسوز کردن ۲۵۰ واحد خبازی در استان اجرا شد و با برنامهریزیهای انجام شده، علاوه بر تأمین نیاز مردم گیلان، شرایط حضور و اسکان هموطنانی که از سایر استانها به گیلان آمده بودند نیز مدیریت شد.
پورحیدری با بیان اینکه با وجود افزایش جمعیت در آن مقطع، کمبود قابل توجهی در تأمین نیازهای اساسی احساس نشد، گفت: تجربه مدیریت بازار در جنگ ۱۲ روزه در جنگ رمضان نیز مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: استاندار گیلان و معاونان وی با توجه به اهمیت موضوع، حضور مستمر و شبانهروزی در جلسات داشتند و انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز با حضور فعال در جلسات، مطالبات و دغدغههای مردم را منعکس و از حقوق آنان در فرآیند تصمیمگیری دفاع کرد.
فعالیت ۲ هزار و ۲۳۰ واحد صنعتی در گیلان
رئیس سازمان صمت گیلان با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان تصریح کرد: بیش از ۲ هزار و ۲۳۰ واحد صنعتی با اشتغال بیش از ۷۱ هزار نفر در گیلان فعال هستند.
وی ادامه داد: گیلان در حوزههایی همچون صنایع سلولزی، فولاد، دارویی، پالتسازی، کیک و کلوچه و فرآوری چای و زیتون، دارای جایگاههای قابل توجهی در سطح کشور است.
پورحیدری با اشاره به عملکرد دولت وفاق در حوزه کسبوکار بیان کرد: طی دو سال فعالیت دولت وفاق، ۳۵ هزار پروانه کسب جدید در استان صادر شده و ۲۱۰ میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: برای تقویت سطح عرضه نیز برای ۵۸ شرکت پخش، پروانه فعالیت صادر شده است.
تشکیل پرونده تخلف برای ۴ هزار و ۴۳۴ واحد
رئیس سازمان صمت گیلان با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار گفت: در کنار تأمین و تنظیم بازار، نظارت بر واحدهای صنفی و تولیدی نیز با جدیت دنبال میشود و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۳ هزار بازرسی در سطح استان انجام شده است.
وی افزود: این بازرسیها منجر به تشکیل پرونده تخلف برای ۴ هزار و ۴۳۴ واحد شده و ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده و ارسال شده به تعزیرات حکومتی نیز ۸۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
پورحیدری خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از وظیفه نظارتی سازمان صمت برای دفاع از حقوق مصرفکنندگان و برخورد با تخلفات است.
انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان دارای حق رأی هستند
وی با اشاره به نقش انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان اظهار کرد: بر اساس قانون، کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی ۱۳ عضو دارد و رؤسای انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان نیز در این کمیسیونها عضویت داشته و از حق رأی قانونی و اثرگذار در مصوبات برخوردارند.
رئیس سازمان صمت گیلان با تأکید بر اینکه تولید بدون اعتبار نمیتواند در برابر تلاطمهای بازار دوام بیاورد، گفت: مشتریمداری دیگر صرفاً یک شعار نیست، بلکه به اصلی اساسی برای بقا و موفقیت کسبوکارها تبدیل شده است.
وی ادامه داد: واحدهایی که گواهینامه رعایت حقوق مصرفکننده دریافت میکنند، نشان میدهند که اعتبار و نام نیک را بر سود گذرا ترجیح میدهند.
افزایش ۲۰ درصدی واحدهای موفق در آزمونهای صلاحیت
پورحیدری از تغییر رویکرد تولیدکنندگان گیلانی خبر داد و افزود: با نظارتهای دقیق سازمان صمت و همافزایی با انجمنهای حمایتی، شاهد حرکت واحدهای تولیدی از «تولید صرف» به سمت «تولید مسئولانه و اصیل» هستیم.
وی تصریح کرد: تعداد واحدهای موفق در آزمونهای صلاحیت نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان صمت گیلان همچنین به فرآیند انتخاب واحدهای برتر رعایت حقوق مصرفکنندگان اشاره کرد و گفت: کمیته فنی متشکل از نمایندگان استانداری، سازمان صمت، اقتصاد و دارایی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، استاندارد، دامپزشکی و انجمن استانی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، فرآیند ارزیابی واحدها را انجام داد.
وی افزود: این کمیته با بررسی بیش از ۱۰ شاخص از جمله کیفیت تولید، توزیع، خدمات پس از فروش، اطلاعرسانی، ارتباط با مشتریان، نظرسنجی، تغییرات قیمت، استاندارد کالا و ارائه صورتحساب رسمی، ۱۸ واحد برتر و نمونه استان را انتخاب کرد.
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