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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۱

ادعای ترامپ: جنگ با ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد

ادعای ترامپ: جنگ با ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان می‌یابد

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی متناقض با ادعای این که جنگ با ایران را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان‌یافته می‌داند و گفت واشنگتن حملات بیشتری علیه تهران انجام خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: فکر می‌کنم جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان خواهد یافت، زیرا تهران تلاش می‌کند بر روند رأی‌گیری تأثیر بگذارد.

وی در اظهاراتی متناقض افزود: ما در حال حاضر به دنبال توافق با ایران نیستیم، هرچند ممکن است مذاکراتی انجام شود.

ترامپ درحالی که مدعی پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای شده است، در اظهاراتی متناقض مدعی شد: حملات بیشتری علیه ایران انجام خواهیم داد.

تحریم شهرک های رژیم صهیونیستی

ترامپ درباره تحریم‌های مرتبط با کرانه باختری و شهرک‌های صهیونیستی نیز گفت: با اسرائیلی‌ها درباره این تحریم‌ها صحبت خواهم کرد.

جنگ اوکراین

وی درباره جنگ اوکراین نیز در اظهاراتی کاملا تکراری مدعی شد: گفت‌وگوی من با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خوب بود و او می‌خواهد درباره اوکراین به توافق برسد.

ترامپ همچنین ادعا کرد: پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین از جنگ خسته شده‌اند و ممکن است دیداری دوجانبه میان آنها برگزار شود.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان برای آرام کردن وضعیت نامناسب قیمت سوخت در آمریکا که بیشتر جنبه انتخاباتی داشت نیز مدعی شد: قیمت نفت پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به‌شدت کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 6942787

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      2 0
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      خدا لعنت و نابود کنه این اسرائیل جنایتکار خدا نابود کنه
    • IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 1
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      این حیوان فقط وحشیانه تر حمله می کنه
    • ناشناس IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      0 0
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      خدایا ترامپ را نابود کن.یک زمین لرزه تو امریکا و اسرائیل بیاد 8 ریشتر.مردم جهان راحت شوند

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