به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مدعی شد: فکر می‌کنم جنگ با ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان خواهد یافت، زیرا تهران تلاش می‌کند بر روند رأی‌گیری تأثیر بگذارد.

وی در اظهاراتی متناقض افزود: ما در حال حاضر به دنبال توافق با ایران نیستیم، هرچند ممکن است مذاکراتی انجام شود.

ترامپ درحالی که مدعی پایان جنگ با ایران پس از انتخابات میان دوره ای شده است، در اظهاراتی متناقض مدعی شد: حملات بیشتری علیه ایران انجام خواهیم داد.

تحریم شهرک های رژیم صهیونیستی

ترامپ درباره تحریم‌های مرتبط با کرانه باختری و شهرک‌های صهیونیستی نیز گفت: با اسرائیلی‌ها درباره این تحریم‌ها صحبت خواهم کرد.

جنگ اوکراین

وی درباره جنگ اوکراین نیز در اظهاراتی کاملا تکراری مدعی شد: گفت‌وگوی من با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه خوب بود و او می‌خواهد درباره اوکراین به توافق برسد.

ترامپ همچنین ادعا کرد: پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین از جنگ خسته شده‌اند و ممکن است دیداری دوجانبه میان آنها برگزار شود.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان برای آرام کردن وضعیت نامناسب قیمت سوخت در آمریکا که بیشتر جنبه انتخاباتی داشت نیز مدعی شد: قیمت نفت پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا به‌شدت کاهش خواهد یافت.