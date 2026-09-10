https://mehrnews.com/x3d2GJ ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰ کد مطلب 6942893 استانها گلستان استانها گلستان ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰ آزادشهر؛ روایت یک شب از وحدت و همراهی مردم آزادشهر- مردم آزادشهر در تجمع شبانه با حضور در کنار یکدیگر، بر حفظ همدلی و اتحاد تأکید کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6942893 کپی شد مطالب مرتبط مردم انقلابی ارومیه همچنان پای انقلاب، وطن و رهبری ایستادهاند اجتماع مردم سلماس در موج ۱۹۳ برای خونخواهی رهبر شهید تداوم ایستادگی میدانداران کرمانی پای پرچم جمهوری اسلامی ایران موج ۱۹۳ پایداری مردم شهرکرد در میدان اجتماعات شبانه تبریز؛ ۱۹۳ شب بیعت با رهبری و خونخواهی رهبر شهید تداوم تجمعات شبانه در ورامین نتانیاهو را بسیار ریز میبینیم؛ او کوچکتر از یک تهدید است برچسبها گلستان آزادشهر تجمع مردمی
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