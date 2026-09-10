  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰

آزادشهر؛ روایت یک شب از وحدت و همراهی مردم

آزادشهر؛ روایت یک شب از وحدت و همراهی مردم

آزادشهر- مردم آزادشهر در تجمع شبانه با حضور در کنار یکدیگر، بر حفظ همدلی و اتحاد تأکید کردند.

دریافت 13 MB
کد مطلب 6942893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها