ایران: تحریم‌ ۲۷ شرکت هواپیمایی توسط آمریکا مصداق تروریسم اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین درزی، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و نیز رئیس دوره‌ای شورای امنیت اظهار داشت: تحریم شرکت‌های هواپیمایی، دسترسی به قطعات یدکی هواپیما، تجهیزات، خدمات نگهداری، تعمیر، بازرسی و خدمات فنی را که برای بهره‌برداری ایمن از هواپیماهای غیرنظامی ضروری هستند، مختل می‌کند و بدین ترتیب مسافران و کارکنان صنعت هوانوردی را در معرض خطرات قابل اجتناب قرار می‌دهد و همزمان، جابه‌جایی میلیون‌ها غیرنظامی را محدود می‌سازد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد: این اقدامات همچنین بی‌اعتنایی آشکار به دستور دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. دیوان به صراحت آثار احتمالی اقدامات آمریکا بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی و جان استفاده‌کنندگان از آن را مورد توجه قرار داد و آمریکا را موظف کرد موانع موجود بر سر راه صدور آزادانه کالاها و خدمات ضروری برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی به ایران را برطرف کند.

درزی تصریح کرد: استفاده نظام‌مند از اقدامات اقتصادی و مالی با هدف تحمیل عامدانه و گسترده مشقت و محرومیت شدید بر جمعیت غیرنظامی ایران، با انگیزه اعمال فشار سیاسی، مصداق تروریسم اقتصادی، مجازات جمعی و جنایت علیه بشریت بوده و نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشر و الزامات مربوط به حمایت از غیرنظامیان، به شمار می‌رود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل از دبیرکل و رئیس شورای امنیت خواست تا از تمامی دولت‌های عضو بخواهند از شناسایی یا اجرای اقدامات قهری یکجانبه آمریکا که ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند، خودداری کنند؛ به‌ویژه اقداماتی که موجب ورود یا حسب پیش‌بینی منطقی قادر به ایجاد خسارات گسترده بشردوستانه به جمعیت‌های غیرنظامی هستند.

وی همچنین از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت خواست تا از آمریکا بخواهند فورا تمامی اقدامات قهری یکجانبه و غیرقانونی خود، همچنین اقدامات تجاوزکارانه جاری علیه ایران را که غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد، متوقف کرده و به آن پایان دهد و نیز به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه استثنا به تعهدات خود وفق حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمل کند.

متن کامل نامه سفیر و کاردار ایران نزد سازمان ملل به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

پیرو دستور دولت متبوعم و در ادامه نامه مورخ ۲۶ اوت ۲۰۲۶ (S/۲۰۲۶/۶۹۷)، مایلم توجه فوری جنابعالی و از طریق شما، اعضای شورای امنیت را به اقدام فجیع دیگری از سوی ایالات متحده، در قالب تروریسم دولتی و تجاوز اقتصادی علیه مردم ایران، جلب کنم.

در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۷ شهریور)، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از اعمال آنچه خود «تحریم» می‌خواند، علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی و نهاد ایرانی فعال در بخش هوانوردی غیرنظامی ایران خبر داد؛ اقدامی که تشدید بیشتر کارزار غیرقانونی این کشور در اعمال اقدامات قهری یک‌جانبه با هدف تحمیل محرومیت و فشار اقتصادی بر مردم ایران محسوب می‌شود.

پس از آنکه ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در دستیابی به اهداف خود از طریق جنگ‌های تجاوزکارانه علیه ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ ناکام ماندند و نتوانستند سایر دولت‌ها را نیز به مشارکت در این جنگ‌های غیرقانونی ترغیب کنند، ایالات متحده به‌عنوان جایگزینی برای تجاوز نظامی، به اجبار و فشار اقتصادی متوسل شده است تا همان اهداف را از طریق هدف قرار دادن نظام‌مند بخش‌های حیاتی غیرنظامی و محروم ساختن مردم ایران از کالاها و خدمات ضروری در چارچوب آنچه «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) می‌نامد و در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام شد، دنبال کند.

ایالات متحده آمریکا اکنون محرومیت اقتصادی را به ابزاری برای مجازات جمعی و اعمال فشار و اجبار سیاسی تبدیل کرده و عامدانه خسارات شدید و قابل پیش‌بینی بر مردم ایران وارد می‌کند و بدین ترتیب، حقوق بنیادین آنان از جمله حق حیات، حق برخورداری از سلامت، حق دسترسی به غذا و حق برخورداری از سطح مناسب زندگی را به طور مستقیم نقض می‌کند.

اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا از آن جهت به‌ویژه نگران‌کننده و فجیع است که به طور مستقیم بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی و جان غیرنظامیان تاثیر می‌گذارد. این تحریم‌ها همچنین با اهداف بنیادین کنوانسیون شیکاگو از جمله مفاد مندرج در مقدمه آن در خصوص نقش هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی در تقویت و حفظ دوستی و تفاهم میان ملت‌ها و مردم جهان، ناسازگار است. افزون بر این، چنین اقداماتی چارچوب همکاری و ارتباط‌محور حاکم بر نظام هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی را تضعیف کرده و در نتیجه، نقش این نظام را در تضمین هوانوردی غیرنظامی ایمن، پایدار و قابل دسترس، به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

تحریم شرکت‌های هواپیمایی، دسترسی به قطعات یدکی هواپیما، تجهیزات، خدمات نگهداری، تعمیر، بازرسی و خدمات فنی را که برای بهره‌برداری ایمن از هواپیماهای غیرنظامی ضروری هستند، مختل می‌کند و بدین ترتیب، مسافران و کارکنان صنعت هوانوردی را در معرض خطرات قابل اجتناب قرار می‌دهد و همزمان، جابه‌جایی میلیون‌ها غیرنظامی را محدود می‌سازد.

این اقدامات همچنین بی‌اعتنایی آشکار به دستور دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ محسوب می‌شود. دیوان به صراحت آثار احتمالی اقدامات ایالات متحده بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی و جان استفاده‌کنندگان از آن را مورد توجه قرار داد و ایالات متحده را موظف کرد موانع موجود بر سر راه صدور آزادانه کالاها و خدمات ضروری برای ایمنی هوانوردی غیرنظامی به ایران را برطرف کند.

استفاده نظام‌مند از اقدامات اقتصادی و مالی با هدف تحمیل عامدانه و گسترده مشقت و محرومیت شدید بر جمعیت غیرنظامی ایران، با انگیزه اعمال فشار سیاسی، مصداق تروریسم اقتصادی، مجازات جمعی و جنایت علیه بشریت بوده و نقض آشکار منشور ملل متحد و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشر و الزامات مربوط به حمایت از غیرنظامیان به شمار می‌رود.

جمهوری اسلامی ایران از تمامی مجاری و ظرفیت‌های حقوقی موجود برای پیگیری پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حقوق خود استفاده خواهد کرد و مسئولان این اقدامات را در قبال پیامدهای اعمال غیرقانونی مذکور مورد پیگرد و پاسخگویی قرار خواهد داد.

اعمال متخلفانه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا، مسئولیت کامل بین‌المللی این کشور را به دنبال دارد از جمله تعهد به جبران کامل خسارات وارده که حسب مورد شامل اعاده وضع سابق، غرامت و جبران معنوی است، مطابق الزامات حقوق بین‌الملل این امر، بدون خدشه به هرگونه مسئولیت کیفری فردی قابل اعمال در خصوص رفتار اشخاصی است که چنین اقداماتی را دستور داده، هدایت، تسهیل و یا آگاهانه اجرا می‌کنند.

با توجه به مراتب فوق، جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل و شورای امنیت می‌خواهد مسئولیت‌های مربوط به خود را وفق منشور ملل متحد ایفا کرده و در این راستا:

۱. از ایالات متحده بخواهند فورا تمامی اقدامات قهری یک‌جانبه و غیرقانونی خود، همچنین اقدامات تجاوزکارانه جاری علیه ایران را که غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار می‌دهد، متوقف کرده و به آن پایان دهد و نیز به‌طور کامل و بدون هیچ‌گونه استثنا به تعهدات خود وفق حقوق بین‌الملل بشردوستانه عمل کند.

۲. به پیامدهای وخیم بشردوستانه، حقوق بشری و مرتبط با حمایت از غیرنظامیان ناشی از تداوم اعمال اقدامات قهری یک‌جانبه و سایر اقدامات علیه ایران از جمله آثار مستقیم و قابل پیش‌بینی این اقدامات بر ایمنی هوانوردی غیرنظامی و رفاه جمعیت غیرنظامی رسیدگی کنند.

۳. استفاده نظام‌مند از اقدامات قهری یک‌جانبه به‌عنوان ابزار اعمال فشار و اجبار سیاسی را به‌ویژه در مواردی که چنین اقداماتی موجب ورود خسارات گسترده و قابل پیش‌بینی به جمعیت‌های غیرنظامی می‌شوند، به‌شدت محکوم و به صراحت رد کنند و مطابق منشور ملل متحد، اقدامات مقتضی را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت از غیرنظامیان اتخاذ کنند.

۴. از تمامی دولت‌های عضو بخواهند از شناسایی یا اجرای اقدامات قهری یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا که ناقض حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد هستند، خودداری کنند؛ به‌ویژه اقداماتی که موجب ورود، یا حسب پیش‌بینی منطقی قادر به ایجاد، خسارات گسترده بشردوستانه به جمعیت‌های غیرنظامی هستند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمائید این نامه به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع شود.»