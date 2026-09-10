دادستان آستارا: دشمنان آرزوی تضعیف ایران را به گور می برند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی شامگاه چهارشنبه در اجتماع یکصد و نود و سوم مردم شهرستان آستارا، با تأکید بر اقتدار و انسجام ملت ایران اظهار کرد: دشمن در جنگ رمضان تمام محاسبات خود را به میدان آورد، اما به فضل الهی نقشه‌هایش نقش بر آب شد و خون شهیدان، درخت انقلاب اسلامی را استوارتر کرد.

وی با اشاره به دشمنی دیرینه نظام سلطه با ملت ایران افزود: دشمنان از استقلال، عزت و اقتدار ایران هراس دارند و به همین دلیل همواره از تهدید، تحریم، جنگ و عملیات روانی برای به زانو درآوردن این ملت استفاده کرده‌اند، اما ایرانی اهل تسلیم شدن نیست.

دادستان آستارا با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: کسانی که در آغاز جنگ، توان موشکی و قدرت دفاعی ایران را به تمسخر می‌گرفتند، در میدان عمل با اقتدار ایران مواجه شده و امروز کسی توان نادیده گرفتن قدرت دفاعی ملت ایران را ندارد.

وی با محکومیت حمله به مراکز غیرنظامی و مدارس گفت: هدف قرار دادن کودکان و مردم بی‌دفاع نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه استیصال دشمن است و تاریخ درباره این جنایات قضاوت خواهد کرد.

حسن بیگی ادامه داد: دشمن از ایران متحد هراس دارد؛ این ملت در دفاع از وطن، عزت و تمامیت ارضی خود، یکپارچه و استوار ایستاده است.

وی در پایان تأکید کرد: ایران زیر بار تهدید و تحقیر نمی‌رود و دشمنان آرزوی تضعیف ایران و شکست وحدت ملی را با خود به گور خواهند برد.