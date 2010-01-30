رشد 400 درصدی فعالیتهای سیمای مرکز کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد حسین ترکمن بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت: حجم فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در صدا و سیمای مرکز کردستان در طول چهار سال گذشته در مقایسه با 26 سال قبل از آن 400 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: ایجاد ظرفیتهای مختلف و همچنین بسترسازی برای توسعه فعالیت های رسانه ملی در استان کردستان با همکاری و حمایت های سازمان و همچنین مسئولان استانی در طول چهار سال گذشته به نحو احسن انجام شده و به جای رسید که شبکه استانی مرکز کردستان به عنوان یکی از شبکه های مطرح در کشور تبدیل شده است.

مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان عنوان کرد: در حال حاضر در تمامی شهرستانهای کردستان برنامه های هشت کانال تلویزیونی قابل دریافت و در تمامی روستاهای تحت پوشش استان نیز برنامه های چهار شبکه تلویزیونی دریافت می شود، که با توجه به اقدامات صورت گرفته و بهره برداری از پروژه های در دست ساخت در آینده نزدیک این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.

ترکمن در ادامه به توفیقات شبکه استانی مرکز کردستان در جذب مخاطب و همچنین کسب عنوان های برتر هنرمندان این شبکه استانی در جشنواره های داخلی و خارجی اشاره نمود و گفت: تمامی این موفقیتها به دلیل همکاری و حمایت کلیه دست اندرکاران رسانه ملی و همچنین مسئولان استانی به دست آمده است.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین پروژه های اجرا شده در طول چهار سال گذشته در صدا و سیمای مرکز کردستان بیان داشت: آپلینگ شبکه استانی مرکز کردستان، نصب و تجهیز استودیو دیجیتال صدا و سیما، ساخت و بهره برداری از 80 ایستگاه فرستنده ماهواره ای روستایی، نصب و تقویت فرستنده های صدا و سیما برای افزایش پوشش این رسانه و بهره برداری از طرح دیجیتال رادیو از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته به شمار می رود.

در ادامه این مراسم که با حضور معاون مجلس و امور استانهای رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان استانی برگزار گردید، از خدمت محمد حسین ترکمن مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان تجلیل و رضا علی نژاد به جای وی به عنوان رئیس جدید صدا و سیمای مرکز کردستان معرفی شد.