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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۵۷

رشد 400 درصدی فعالیتهای سیمای مرکز کردستان

رشد 400 درصدی فعالیتهای سیمای مرکز کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان از رشد 400 درصدی فعالیتهای این مرکز در طول چهار سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد حسین ترکمن بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت: حجم فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در صدا و سیمای مرکز کردستان در طول چهار سال گذشته در مقایسه با 26 سال قبل از آن 400 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: ایجاد ظرفیتهای مختلف و همچنین بسترسازی برای توسعه فعالیت های رسانه ملی در استان کردستان با همکاری و حمایت های سازمان و همچنین مسئولان استانی در طول چهار سال گذشته به نحو احسن انجام شده و به جای رسید که شبکه استانی مرکز کردستان به عنوان یکی از شبکه های مطرح در کشور تبدیل شده است.

مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان عنوان کرد: در حال حاضر در تمامی شهرستانهای کردستان برنامه های هشت کانال تلویزیونی قابل دریافت و در تمامی روستاهای تحت پوشش استان نیز برنامه های چهار شبکه تلویزیونی دریافت می شود، که با توجه به اقدامات صورت گرفته و بهره برداری از پروژه های در دست ساخت در آینده نزدیک این وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.

ترکمن در ادامه به توفیقات شبکه استانی مرکز کردستان در جذب مخاطب و همچنین کسب عنوان های برتر هنرمندان این شبکه استانی در جشنواره های داخلی و خارجی اشاره نمود و گفت: تمامی این موفقیتها به دلیل همکاری و حمایت کلیه دست اندرکاران رسانه ملی و همچنین مسئولان استانی به دست آمده است.

وی در ادامه با اشاره به مهمترین پروژه های اجرا شده در طول چهار سال گذشته در صدا و سیمای مرکز کردستان بیان داشت: آپلینگ شبکه استانی مرکز کردستان، نصب و تجهیز استودیو دیجیتال صدا و سیما، ساخت و بهره برداری از 80 ایستگاه فرستنده ماهواره ای روستایی، نصب و تقویت فرستنده های صدا و سیما برای افزایش پوشش این رسانه و بهره برداری از طرح دیجیتال رادیو از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته به شمار می رود.

در ادامه این مراسم که با حضور معاون مجلس و امور استانهای رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان استانی برگزار گردید، از خدمت محمد حسین ترکمن مدیر کل سابق صدا و سیمای مرکز کردستان تجلیل و رضا علی نژاد به جای وی به عنوان رئیس جدید صدا و سیمای مرکز کردستان معرفی  شد.

کد مطلب 1026633

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