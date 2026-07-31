https://mehrnews.com/x3cHLn ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6904656 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ صد و پنجاه و سومین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب اراک- در این ویدئو صد و پنجاه و سومین شب بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6904656 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی و وحدت مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه ۱۵۴ شب حضور وحدتآفرین و پرشور مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبری تداوم حضور حماسی مردم و عزاداری برای اباعبدالله الحسین(ع) در خمین حضور حماسی خمین در صد و پنجاه و یکمین شب بیعت با رهبر انقلاب حماسه حضور مردم دیار آفتاب در حمایت از ولایت فقیه به ۱۵۱ شب رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما