https://mehrnews.com/x3cHM3 ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ کد مطلب 6904689 استانها گیلان استانها گیلان ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰ اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم رشت رشت- نماز استغاثه به امام زمان (عج) در قرار یکصد و پنجاه و سوم مردم مبعوثشده رشت اقامه شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6904689 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در میدان شهدای ذهاب رشت نماز استغاثه مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اقامه نماز استغاثه در اجتماع مردمی رشت اقامه نماز استغاثه در تجمع شبانه مردم رشت برچسبها رشت استغاثه تجمع مردمی
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