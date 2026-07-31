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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۰

اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم رشت

اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم رشت

رشت- نماز استغاثه به امام زمان (عج) در قرار یکصد و پنجاه و سوم مردم مبعوث‌شده رشت اقامه شد.

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کد مطلب 6904689

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