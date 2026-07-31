https://mehrnews.com/x3cHL9 ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6904646 استانها مرکزی استانها مرکزی ۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان(عج) در حسینیه شهدای اراک اراک- در این ویدئو اقامه نماز استغاثه به ساحت مقدس امام زمان(عج) در حسینیه شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6904646 کپی شد مطالب مرتبط اقامه نماز استغاثه به ساحت امام زمان (عج) و اجتماع حماسی مردم خمین نماز استغاثه امام زمان و تجمع حماسی مردم ساوه اقامه نماز استغاثه به امام زمان(عج) در مصلای شهر خمین برچسبها اراک اقامه نماز امام زمان،حضرت مهدی(عج)
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