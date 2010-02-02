473 پروژه عمرانی در کهگیلویه و بویراحمد افتتاح یا کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد 451 پروژه با اعتبار یکهزار و 116 میلیارد و 788 میلیون ریال افتتاح و 22 پروژه با اعتبار 280 میلیارد و 485 میلیون ریال کلنگ زنی می شود .

وی بیان کرد: از این تعداد 179 پروژه با اعتبار 454 میلیارد و 500 میلیون ریال مربوط به شهرستان بویراحمد است که 167 پروژه با اعتبار 408 میلیارد ریال افتتاح و 12پروژه با اعتبار 46 میلیارد و 500 میلیون ریال کلنگ زنی می شود .

وی تصریح کرد: 100 پروژه با اعتبار 368 میلیارد ریال در گچساران افتتاح می شود و دو پروژه هم کلنگ زنی می شود .

استاندار افزود: 131 پروژه با اعتبار 478 میلیارد و 69 میلیون ریال در شهرستان کهگیلویه افتتاح و کلنگ زنی می شود که 123 پروژه با اعتبار 244 میلیارد و 84 میلیون ریال افتتاح و هشت پروژه با اعتبار 234 میلیارد ریال نیز کلنگ زنی می شود .

نوذری گفت: 33 پروژه با اعتبار 70 میلیارد و 258 میلیون ریال در شهرستان دنا افتتاح می شود و 28 پروژه نیز با اعتبار 46 میلیارد و 405 میلیون ریال هم در شهرستان بهمئی افتتاح خواهد شد .

وی اظهار داشت: این پروژه ها در بخشهای زیر بنایی، امورعمرانی، خدمات، کشاورزی و آموزشی هستند .

استاندار، گاز رسانی به 40 روستا با 49 میلیارد ریال اعتبار، پارک مهرورزی با اعتبار 21 میلیارد ریال، فاز دو و سه تصفیه خانه یاسوج، ساختمان فرمانداری کهگیلویه، 76 فضای آموزشی در مقاطع مختلف با 153 میلیارد ریال و 112 طرح کشاورزی با 111میلیارد ریال را برخی از پروژه های عمرانی افتتاحی عنوان کرد .

نوذری همچنین یادآور شد: علاوه بر پروژه های عمرانی تعداد 39 پروژه با اعتبار 188 میلیارد و 911 میلیون ریال و اشتغالزایی مستقیم 341 نفر در بخش سرمایه گذاری صنعت و کشاورزی در این استان افتتاح می شود .

وی بیان کرد: در بخش سرمایه گذاری سه پروژه با اعتبار 251 میلیارد و 220 میلیون ریال و اشتغالزایی مستقیم 586 نفر هم کلنگ زنی می شود .