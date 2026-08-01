کریمی: کرمانشاه با تولید ۴۱۷ هزار تن چغندر قند، دوم کشور شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان موفقیت‌آمیز عملیات برداشت چغندر قند پاییزه در استان خبر داد و اظهار کرد: امسال با تلاش کشاورزان و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۴۱۷ هزار و ۵۰۵ تن چغندر قند از مزارع استان برداشت و به کارخانه‌های قند داخل و خارج از استان تحویل شد و کرمانشاه توانست جایگاه دوم کشور در تولید این محصول راهبردی را حفظ کند.

وی با اشاره به سطح زیر کشت چغندر قند پاییزه در استان افزود: این میزان محصول از سطح ۶ هزار و ۳۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان برداشت شده و عملکرد مزارع نیز نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: متوسط عملکرد مزارع چغندر قند پاییزه از ۶۳ تن در هکتار در سال گذشته به ۶۵.۶ تن در هکتار افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود مدیریت مزارع، استفاده از ارقام مناسب و اجرای برنامه‌های فنی در بخش تولید است.

کریمی با بیان اینکه محصول تولیدی کشاورزان استان به ۱۰ کارخانه قند ارسال شده است، گفت: چغندر قند تولیدی به کارخانه‌های بیستون، اسلام‌آباد غرب، ارومیه، همدان، بنیاد اصفهان، نقش جهان، نیشابور، شاهرود، چهارمحال و بختیاری و قزوین حمل و تحویل شده است.

وی پرداخت به‌موقع مطالبات چغندرکاران و پرداخت کمک‌هزینه حمل محصول از سوی کارخانه‌های قند را از مهم‌ترین نقاط قوت فصل برداشت امسال عنوان کرد و افزود: این اقدامات موجب افزایش رضایتمندی کشاورزان، تسریع در حمل محصول و جلوگیری از بروز مشکلاتی شد که در برخی سال‌های گذشته وجود داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه توسعه کشت پاییزه چغندر قند در مناطق گرمسیری استان را یکی از برنامه‌های مهم این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: این شیوه کشت نقش مؤثری در کاهش مصرف آب، افزایش بهره‌وری منابع آبی و استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت کارخانه‌های قند دارد.

کریمی ادامه داد: ارتقای بهره‌وری آب، استفاده از ارقام پرمحصول و مقاوم، تغذیه متعادل گیاه، مدیریت اصولی مزارع و برداشت به‌موقع از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد و بهبود کیفیت چغندر قند در استان به شمار می‌رود.

وی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه، معاونت تولیدات گیاهی سازمان، کشاورزان، کارشناسان، مدیران شهرستان‌ها، رانندگان و کارخانه‌های قند، گفت: با برنامه‌ریزی مناسب و همکاری همه عوامل، خرید چغندر قند امسال بدون مشکلات محسوس سال‌های گذشته انجام شد و از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای سال زراعی آینده با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح، ارتقای کیفیت تولید و حفظ جایگاه کرمانشاه به عنوان یکی از قطب‌های تولید چغندر قند کشور آغاز شده است.