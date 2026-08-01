توسعه پنیر لیقوان تبریز با تکمیل زنجیره ارزش و صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز شنبه با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش صنایع تبدیلی و زنجیره تأمین افزود: سازمان جهاد کشاورزی با همکاری سایر نهادهای ذیربط، برای حل و فصل سریع مشکلات مربوط به اراضی و اصلاح لازم در تعرفه‌های انرژی برای واحدهای تولیدی، از این واحد حمایت خواهد کرد تا روند تولید و فعالیت این مجموعه با کمترین وقفه ادامه یابد.

وی گفت: پنیر لیقوان به عنوان یکی از محصولات شاخص و هویت‌دار استان، سالانه با تولید حدود ۲۰ هزار تُن و گردش مالی نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصاد کشاورزی استان ایفا می‌کند.

شفیعی افزود: هم‌اکنون حدود ۱۵۰ واحد در حوزه تولید پنیر لیقوان فعالیت دارند که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، زمینه صادرات این محصول ارزشمند را نیز فراهم کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه این صنعت اظهار کرد: حفظ جایگاه پنیر لیقوان مستلزم حمایت از دامداران، ارتقای کیفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش، استانداردسازی و توسعه صادرات است.

شفیعی با اشاره به صادرات بیش از ۴۵۰ تُن پنیر لیقوان در سال گذشته به بازارهای منطقه و برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی خاطرنشان کرد: با رفع موانعی همچون افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت‌های صادراتی و ثبت بین‌المللی نشان جغرافیایی، می‌توان جایگاه جهانی این محصول اصیل آذربایجان شرقی را بیش از پیش ارتقا داد.

روستای لیقوان به دلیل برخورداری از ظرفیت بالا در تولید پنیرهای سنتی و محصولات لبنی، همواره با چالش‌های مربوط به نگهداری و فاسد شدن محصولات در فصول مختلف روبه‌رو بوده است. وجود این سردخانه با ظرفیت پنج هزار تُن، پاسخی به نیاز تولیدکنندگان منطقه است تا بتوانند با مدیریت زمان عرضه، از افت قیمت محصولات و آسیب‌های ناشی از عدم ذخیره‌سازی مناسب جلوگیری کنند.