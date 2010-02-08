انتشارات مرکزی انجمن اولیاء و مربیان در گلستان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این انتشارات پیش از ظهر دوشنبه با بیش از دو هزار جلد کتاب در 197 عنوان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، روانشناسی، تربیتی و... در گرگان افتتاح شد.

سید هادی حسینی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گرگان در این مراسم گفت: کتاب، مهمترین مولفه در ساخت شخصیت نسلهاست.

وی افزود: باتوجه به اینکه 240 هزار نفر بطور مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند، گسترش و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی یکی از مهمترین مسئولیتهایی است که باید به آن توجهی خاص داشت.

سیدحسین علوی مدیرکل کتابخانه های گلستان نیز گفت: کتاب نقطه تماس با جامعه است و با مطالعه مفید و اثربخش آن می توان باعث توسعه و آبادانی کشور شد.